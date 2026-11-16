Acumulado sigue millonario: este es el monto con el que arranca el premio tras salir este domingo

El Acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) seguirá millonario para el próximo sorteo de Chances: iniciará en ₡519.531.300 en dos emisiones, pese a que el esperado premio salió este domingo 15 de noviembre.

La institución anunció el monto para el sorteo 7.087, luego de que la Lotería Nacional favoreciera dos combinaciones con un Acumulado que alcanzó los ₡1.678.125.100.

El resultado dejó una pregunta entre quienes siguen estos sorteos: ¿Por qué el premio continúa tan alto si acaba de salir?

Las fracciones que no se venden dejan dinero disponible

La explicación está en que no siempre se venden todas las fracciones de las combinaciones ganadoras. Cuando quedan pedacitos sin vender, el dinero correspondiente a esas fracciones no se entrega y queda disponible para alimentar el siguiente Acumulado.

Por eso, que salga la bolita favorecida no significa necesariamente que se distribuya entre el público la totalidad del monto anunciado. El pago depende de las fracciones ganadoras que efectivamente fueron adquiridas.

En este caso, la JPS comunicó que el próximo Acumulado arrancará con ₡519.531.300 en dos emisiones, por lo que los compradores volverán a participar por un premio de cientos de millones de colones.

La JPS anunció que el Acumulado iniciará en más de ₡519 millones en dos emisiones para el próximo sorteo de Chances. (Chatgpt/Chatgpt)

Estas fueron las combinaciones ganadoras del domingo

El Acumulado salió en el sorteo 4.927 de la Lotería Nacional, con dos combinaciones favorecidas: el número 63 con la serie 868 y el número 84 con la serie 738.

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Según la información de la JPS, la primera combinación se vendió en el cantón central de Cartago, mientras que la segunda se comercializó en el cantón central de Alajuela.

Para el próximo sorteo, la institución señala que habrá una bolita con la palabra Acumulado y 74 bolitas en blanco en la tómbola principal.