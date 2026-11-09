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Lotería Nacional: Siga en VIVO el sorteo millonario de este domingo 8 de noviembre

Premio mayor de ₡175 millones y acumulado de ₡1.603 millones motivan expectativas en el sorteo N.° 4926

Por Hillary Chinchilla Marín

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Este domingo 8 de noviembre muchos ticos sueñan con ser uno de los ganadores del sorteo N.º 4926 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social, en el que se repartirán muchos millones de colones.

Para este domingo, el premio mayor es de ₡175 millones por entero, ₡30 millones para el segundo y ₡14 millones para el tercero.

Como en cada sorteo, en total se repartirán 100 premios de diferentes montos.

La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
Este domingo se jugará un nuevo sorteo de Lotería Nacional (Captura de pantalla)

Números ganadores de este 8 de noviembre

Premio mayor: ₡175 millones por entero

Número: 26

Serie: 660

Segundo premio: ₡30 millones por entero

Número:74

Serie: 535

Tercer premio: ₡14 millones por entero

Número: 55

Serie: 848

Acumulado millonario cada vez más cerca

Con pocas bolitas en blanco en juego, muchos sueñan con ser los favorecidos de llevarse el gran acumulado que está en ₡1.603 millones.

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Quienes resulten favorecidos deben conservar y presentar el entero o las fracciones para poder hacer el cobro del dinero.

En el caso de quienes adquirieron lotería en línea, la JPS notifica por correo electrónico a las personas ganadoras. Para recibir el depósito del premio, los afortunados deben contar con una cuenta IBAN registrada.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.