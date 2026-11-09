Lotería Nacional: Siga en VIVO el sorteo millonario de este domingo 8 de noviembre

Este domingo 8 de noviembre muchos ticos sueñan con ser uno de los ganadores del sorteo N.º 4926 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social, en el que se repartirán muchos millones de colones.

Para este domingo, el premio mayor es de ₡175 millones por entero, ₡30 millones para el segundo y ₡14 millones para el tercero.

Como en cada sorteo, en total se repartirán 100 premios de diferentes montos.

Este domingo se jugará un nuevo sorteo de Lotería Nacional (Captura de pantalla)

Números ganadores de este 8 de noviembre

Premio mayor: ₡175 millones por entero

Número: 26

Serie: 660

Segundo premio: ₡30 millones por entero

Número:74

Serie: 535

Tercer premio: ₡14 millones por entero

Número: 55

Serie: 848

Acumulado millonario cada vez más cerca

Con pocas bolitas en blanco en juego, muchos sueñan con ser los favorecidos de llevarse el gran acumulado que está en ₡1.603 millones.

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Quienes resulten favorecidos deben conservar y presentar el entero o las fracciones para poder hacer el cobro del dinero.

En el caso de quienes adquirieron lotería en línea, la JPS notifica por correo electrónico a las personas ganadoras. Para recibir el depósito del premio, los afortunados deben contar con una cuenta IBAN registrada.