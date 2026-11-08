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¿Cuál sale hoy en la Lotería Nacional? Este es el número de la suerte según la IA

Premio mayor de ¢175 millones y Acumulado Millonario de ¢1.603 millones en juego esta noche

Por Hillary Chinchilla Marín

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La inteligencia artificial eligió un número de la suerte para el sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 8 de noviembre, una propuesta para quienes aún buscan con cuál participar.

La jornada corresponde al sorteo 4926 y llega con dos atractivos para los compradores: el premio mayor de la lotería nacionall y el Acumulado Millonario.

Premio mayor de la Lotería Nacional de hoy

El Gordito de Medio Año se jugará el próximo 5 de julio. (Creada con IA)
La Lotería Nacional de Costa Rica celebra el sorteo 4926 este domingo 8 de noviembre de 2026. (Gemini/Gemini)

El premio mayor esta en 175 millones de colones por entero, mientras que el acumulado alcanza ¢1.603 millones.

Número de la suerte según la IA para este domingo

El 37 es el número elegido por la inteligencia artificial para el sorteo de hoy.

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La propuesta es una selección de entretenimiento, similar a escoger un número por una fecha especial o una preferencia personal. No constituye una predicción del resultado ni tiene una ventaja sobre las demás opciones.

El sorteo inicia a las 7:30 de la noche.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.