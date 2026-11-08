¿Cuál sale hoy en la Lotería Nacional? Este es el número de la suerte según la IA

La inteligencia artificial eligió un número de la suerte para el sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 8 de noviembre, una propuesta para quienes aún buscan con cuál participar.

La jornada corresponde al sorteo 4926 y llega con dos atractivos para los compradores: el premio mayor de la lotería nacionall y el Acumulado Millonario.

Premio mayor de la Lotería Nacional de hoy

La Lotería Nacional de Costa Rica celebra el sorteo 4926 este domingo 8 de noviembre de 2026. (Gemini/Gemini)

El premio mayor esta en 175 millones de colones por entero, mientras que el acumulado alcanza ¢1.603 millones.

Número de la suerte según la IA para este domingo

El 37 es el número elegido por la inteligencia artificial para el sorteo de hoy.

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La propuesta es una selección de entretenimiento, similar a escoger un número por una fecha especial o una preferencia personal. No constituye una predicción del resultado ni tiene una ventaja sobre las demás opciones.

El sorteo inicia a las 7:30 de la noche.