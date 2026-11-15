Por primera vez en la historia un nicaragüense ingresa a la Real Academia Española

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ingresó este domingo 14 de noviembre a la Real Academia Española (RAE), en sustitución del fallecido Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y en su discurso lamentó haber sido forzado al exilio por “una tiranía estrambótica y cruel”.

Ramírez, de 84 años, es el tercer autor latinoamericano en ingresar a la RAE, creada en 1713, tras el peruano Vargas Llosa en 1994 y el venezolano Rafael María Baralt en 1853.

La institución está compuesta por 46 académicos de número (vitalicios) que ocupan sillones designados con letras mayúsculas y minúsculas.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez es el primer centroamericano en ingresar a la RAE. (JOHAN ORDONEZ/AFP)

El autor nicaragüense, Premio Cervantes 2017, fue elegido el 21 de mayo para ocupar la silla L en sustitución de Vargas Llosa, fallecido en 2025.

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“Perdí un país sojuzgado por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina, una dictadura guaranga, según el término escogido por el papa Francisco para calificarla”, dijo Ramírez en alusión al gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Sin embargo, para el escritor, su país natal permanece “vivo en la memoria, que lo crea y recrea cada día y lo ilumina” con sus volcanes, costas y selvas, según dijo durante un discurso de unos 45 minutos.

El escritor se exilió en España en 2021 y dos años después le fue despojada la nacionalidad nicaragüense por criticar al gobierno.

Sergio Ramírez este año cuando presentó su nueva novela, 'La maldición de Ramfis'. (Alfaguara/Cortesía de Jurgen Ureña)

Ramírez fue vicepresidiente de Ortega entre 1985 y 1990, pero desde hace años es un furibundo opositor a su gobierno.

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El autor afirmó que “después de andar por muchos lugares” y tras ser despojado de su nacionalidad, decidió que España fuera su lugar “de asilo y asiento”.

Ramírez también vivió en Costa Rica a partir de 1964 y por 14 años, de hecho, sus tres hijos, Sergio, María y Dorel, nacieron en suelo costarricense.

El autor de obras como “Margarita, está linda la mar”, “Castigo Divino” y “Tongolele no sabía bailar” también defendió el uso de la lengua española en Estados Unidos como un idioma “común” para “borrar fronteras”.

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“No importan los muros, porque la lengua ya está del otro lado del río Bravo, en los Estados Unidos, la otra América, que pese a la xenofobia oficial, es también un país latinoamericano y lo será cada día más”, indicó.

La Universidad Nacional le otorgó el doctorado Honoris Causa al escritor Sergio Ramírez en mayo del 2022. (Alonso Tenorio)

Ramírez dedicó su intervención al legado de Vargas Llosa, cuya sustitución consideró como una “pesada carga”.

En mayo, en una entrevista a la AFP, el nicaragüense afirmó que ser candidato en la RAE era “la culminación de una carrera literaria dedicada al idioma”.