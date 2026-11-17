El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, a manos de sicarios, no solo duele en el alma por la herida que causa a la democracia de Costa Rica sino que deja un sabor amargo de miedo e incertidumbre que recorre cada rincón del país.

Muchos en la calle se preguntan: ¿será que esta dolorosa tragedia es el empujón que el país necesitaba para despertar y exigir un cambio, o más bien esto va a incrementar la violencia?

Asesinato del periodista Camilo Rodríguez enciende todas las alarmas. (Facebook)

Un hecho que podría alimentar al crimen organizado

El sociólogo Francisco Barahona no se anduvo por las ramas al dar su lectura de la realidad nacional.

Él explicó que el asesinato de Camilo es una clara señal de que los sectores delincuenciales se sienten cada vez más fuertes e intocables en el país.

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“Recurren a un magnicidio como es el asesinato a Camilo, seguros de que no van a tener consecuencias”, advirtió el experto con mucha preocupación.

Para Barahona, en lugar de un despertar ciudadano, lo que vamos a vivir es un fuerte frenazo. La gente está llena de dolor y rabia, pero también de mucho miedo al ver cómo la “fuerza salvaje del crimen y de los intereses egoístas” puede apagar la vida de cualquiera que intente denunciar sus chanchullos.

Camilo fue asesinado por unos sicarios que viajaban en moto y quedaron grabados en varios videos. (Alonso Tenorio)

¿Se viene un aumento del caos?

Lo que más preocupa de la lectura del sociólogo es que él percibe que esta tragedia va a fortalecer a las “fuerzas negativas”.

Barahona explica que los grupos criminales y aquellos sectores políticos que se han dedicado a dinamitar la confianza del pueblo y a sembrar la polarización van a seguir ganando terreno a punta de miedo.

“Yo percibo más bien un aumento del caos a corto plazo”, confesó.

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Incluso, recordando una reciente encuesta de la UCR que revela que muchos costarricenses tienen miedo de publicar lo que piensan en redes sociales, el experto asegura que este asesinato solo va a echarle más leña a ese temor.

“El efecto de precaución y de limitarse en sus propias opiniones en público va a aumentar... yo mismo estoy conversando con usted y soy consciente del peligro de lo que le estoy diciendo”, admitió Francisco con franqueza.

La única luz al final del túnel, según el sociólogo, es que el OIJ y la Fiscalía actúen rápido, atrapen a los asesinos y a los que financiaron este cobarde crimen, para devolverle un poquito de paz y confianza al pueblo.

El país está consternado por la forma en la que terminó la vida del conocido comunicador. (Alonso Tenorio)

Un punto de inflexión para crear conciencia

Por otro lado, la sicóloga María Ester Flores también compartió su valioso punto de vista. Para ella, la brutal muerte de una figura tan popular como Camilo está obligando a ver cara a cara a esa Costa Rica violenta que muchos querían ignorar.

“Es un golpe tan fuerte que nos hace llevar a la conciencia lo violento que está el país en todo aspecto”, explicó.

“Es un punto de inflexión para tener conciencia, pero ojalá fuera lo que hacía falta para que esto cambie. Ojalá fuera así”, reflexionó la experta.