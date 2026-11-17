El excandidato presidencial Álvaro Ramos se refirió este lunes al asesinato a balazos de Camilo Rodríguez y confesó lo que más le preocupa del impactante crimen.

Al periodista lo mataron este lunes 16 de noviembre, alrededor de las 3:20 de la tarde en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, mientras conducía un vehículo.

Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos a media tarde de este lunes 16 de noviembre. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

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Horas después de que se confirmara la lamentable noticia, que dejó conmocionado a todo el país, el político mencionó una frase que él había leído muchas veces y que le causaba gran preocupación.

La frase que más preocupa a don Álvaro Ramos

“‘Ya había durado mucho’. Es la frase que más he leído sobre el asesinato de Camilo Rodríguez y es la que más me preocupa, que nos parezca normal que a alguien lo maten a balazos, que pensemos que solo era cuestión de tiempo”, dijo Ramos.

Contó que conoció a Camilo en la Universidad de Costa Rica (UCR) y subrayó que en Costa Rica a nadie se le debería matar por más polémica que sea la persona.

“Yo lo conocí. Me entrevistó cuando ingresé a la UCR. Uno podía estar de acuerdo con él o no, eso da igual. En Costa Rica a nadie se le mata, por controversial que sea. Si eso algún día nos parece normal habremos perdido mucho más que a una persona”, consideró Ramos.

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“No basta con lamentar”

Don Álvaro pidió a las autoridades judiciales que actuaran con diligencia en la investigación de este caso, pues no puede haber impunidad, según destacó.

“No basta con lamentar. Necesitamos una investigación seria y que este crimen no quede impune, sea cual sea el móvil. Mis condolencias a su familia y a quienes hoy lo lloran. En Costa Rica nos defendemos con la palabra, con bala, jamás”, agregó.