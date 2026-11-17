La Teja consultó a Casa Presidencial sobre reacción de Rodrigo Chaves ante asesinato de Camilo Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

Tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez ha circulado unas declaraciones donde se escucha al expresidente Rodrigo Chaves hablar sobre el fallecido comunicador.

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En dicho video, Chaves menciona: “¿Quién le puede creer a un hombre que ha hecho las cosas que Camilo Rodríguez ha hecho y ha dicho? Ya eso para mí está muerto. Es más, se lo digo así: nunca estuvo vivo. Hasta para mentir ocupa ser inteligente".

La oficina de prensa de Casa Presidencial respondió a una consulta realizada por La Teja ante las declaraciones emitidas por Chaves.

Periodista fue asesinado este lunes. (Redes sociales/redes sociales)

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Casa Presidencial remitió el enlace de dicho video e indicó: “Al verlo, podrá comprobar que se estaba refiriendo al tema de las visas”, refiriéndose a una denuncia emitida por Rodríguez en sus redes sociales.

Además, adjuntaron una publicación del medio al que se le atribuye el video y una nota donde se indica que corresponde al tema de la visa estadounidense que presuntamente se le había retirado al exmandatario, señalando que son mentirosos los que difundieron esos rumores.

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