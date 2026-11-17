Cadena internacional británica dio cobertura a deceso de Camilo Rodríguez. (Captura de pantal/Captura de pantalla)

Muchos medios de comunicación internacionales han replicado la noticia del asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido la tarde de este martes en Santo Domingo de Heredia.

Entre los distintos medios que han hecho eco del suceso en torno al polémico comunicador, la cadena internacional británica BBC también dio seguimiento a la situación y tituló la noticia: “Gunmen kill Costa Rican journalist who reported on drugs trade”, que se traduce como: “Hombres armados matan a un periodista costarricense que informaba sobre el narcotráfico”.

En la cobertura realizada por la reconocida cadena, se menciona que los medios nacionales informaron que el hecho corresponde al primer asesinato de un periodista en más de dos décadas en el país.

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Asimismo, replicaron las palabras de la presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Yanancy Noguera, quien, según el medio europeo, afirmó: “todas las pruebas hasta el momento apuntan al silenciamiento de una voz disidente en Costa Rica: una persona que publicó información sobre el crimen organizado en el país”.

Además, indicaron que más recientemente el comunicador había estado publicando videos en redes sociales donde mencionaba a figuras como jueces, empresarios y políticos, a los que acusaba de corrupción o de vínculos con el narcotráfico.

11/11/2026 Casa Presidencial, conferencia de prensa con la Presidenta Laura Fernández Delgado, fotografía: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Un detalle en particular

La BBC mencionó un caso particular: cuando el periodista denunció que, presuntamente, la empresa que había construido la casa de la presidenta Laura Fernández tenía vínculos con una banda criminal.

Sobre esto, agregaron que la mandataria negó categóricamente la situación y demandó a Camilo Rodríguez por difamación.

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En la publicación también se destacó la reacción de Fernández al suceso, así como las declaraciones del fiscal general, Carlo Díaz, sobre el hecho, y una mención a la breve trayectoria política de Rodríguez.