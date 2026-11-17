Este martes 17 de noviembre es el Día Mundial de la Prematuridad y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló cifras relevantes sobre el tema.

La institución también detalló las señales que podrían presentar las mujeres embarazadas y que son indicadores de que se está a las puertas de un parto prematuro, por lo que lo mejor es ir corriendo al hospital.

Vistieron a los bebés prematuros de súper héroes para celebrar el Día de la Pramaturidad. (CCSS)

En el hospital de las Mujeres, decenas de angelitos luchan todos los días por salir adelante tras llegar al mundo antes de tiempo. Solo el año pasado, alrededor de 100 bebés nacieron con menos de 32 semanas de gestación o con un peso inferior a 1.500 gramos; esto representa dos de cada siete de los 350 niños que nacieron prematuramente en este centro médico.

LEA MÁS: Diputados oficialistas rechazan moción para aumentar penas de prisión a los sicarios

Guerreros en pañales

La doctora Nancy Chavarría Arana, quien es neonatóloga de ese centro médico, explicó que los pequeños prematuros requieren una atención super especializada.

“La prematuridad sigue siendo un problema de salud pública. Estos niños enfrentan retos respiratorios, infecciosos, circulatorios y nutricionales que pueden acompañarlos incluso después del alta,” detalló la doctora Chavarría.

Para cuidar a estos bebés como se debe, el servicio de neonatología cuenta con 34 camas. Hay nueve para cuidados intensivos (los casos más graves), 18 para cuidados intermedios, seis para cuidados generales y hasta una para aislamiento para evitar que un microorganismo afecte a los demás. Cada bebé pasa por estas áreas según vaya mejorando.

Hay señales que deben hacer a las mujeres embarazadas ir de forma urgente al hospital. (Canva)

¡Hoy se vistieron de superheroes!

Este martes el personal del hospital vistió a estos hermosos pacientes como superheroes, para reconocerles esa inmensa lucha que dan desde su primer respiro.

Además, les dieron un rato de paz a las madres que sufren al ver a sus hijitos internados, con espacios recreativos, recuerdos y regalos con artículos de higiene.

A nivel mundial, el lema de este año es “¡Bebés pequeños, gran potencial: invierte en atención de seguimiento para proteger su futuro!” Recordemos que en el mundo entero uno de cada diez bebés nace antes de tiempo.

LEA MÁS: Sociólogo analiza crimen del periodista Camilo Rodríguez y dice algo que enciende todas las alarmas

Prevención y señales de alerta

Para evitar sustos, los expertos recomiendan iniciar el control prenatal apenas sepa que está embarazada idealmente dentro de las primeras 12 semanas, y no faltar a ninguna cita. Además, hay que alejarse por completo del tabaco y del alcohol, y mantener bajo control la diabetes o la hipertensión.

También es clave avisar si hay ardor al orinar (las infecciones urinarias son muy peligrosas) y dejar pasar al menos 18 meses entre un parto y el siguiente embarazo.

Los bebés que llegan al mundo antes de tiempo pueden presentar serias complicaciones. (Shutterstock)

Finalmente, las mamitas deben ir a emergencias de inmediato si notan alguna de estas señales:

- Contracciones o que la pancita se ponga dura antes de las 37 semanas.

- Cualquier sangrado o salida de líquido por la vagina.

- Fuerte presión en la pelvis, dolor en la espalda baja o cólicos similares a los menstruales.

- Que el bebé deje de moverse.