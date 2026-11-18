La expresidenta de la República Laura Chinchilla dio dos fuertes mensajes tras el homicidio del periodista Camilo Rodríguez.

La exmandataria compartió notas periodísticas que informaban del asesinato del comunicador y expresó lo que sentía por el terrible hecho que golpea al país.

Laura Chinchilla manda fuertes mensajes tras homicidio de Camilo Rodríguez. (José Cordero)

“Pudo más la intolerancia hacia la ‘prensa canalla’. Pudo más la banalización de la violencia con el pretexto de que ‘se matan entre ellos’. Pudo más el asedio al fiscal general y a los jueces por las acusaciones contra jerarcas del Gobierno.

“Todo eso pesó más que la urgencia de articular una respuesta oportuna y eficaz del Estado frente al crimen organizado y el sicariato. Hoy nos duele Costa Rica”, publicó Chinchilla en uno de los mensajes.

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Urge hacer un alto

En el otro posteo, la expresidenta aseguró que urge hacer un alto en Costa Rica para frenar la intolerancia y la violencia contra la prensa.

“Es hora de frenar la violencia que está erosionando como nunca antes la paz en Costa Rica. Hay que empezar por poner fin a la agresividad verbal que los dos últimos gobiernos han normalizado en su trato hacia opositores y periodistas.

Camilo Rodríguez dedico los últimos años de su vida a investigar presuntos narcos y denunciarlos públicamente. (Archivo)

“Todos estamos obligados a bajar los decibeles de la discusión. Este asesinato no puede quedar impune. El país no debe admitir otro caso ‘Parmenio’ o ‘La Penca’ en nuestra historia periodística”, expresó.

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Sicarios lo silenciaron

El homicidio del comunicador ocurrió el lunes pasado en San Miguel de Santo Domingo, en Heredia. Camilo regresaba a su casa luego de pasar unos días en Guápiles con sus papás.

Mientras se encontraba en la presa característica de la zona, dos hombres en moto se acercaron a su carro y le dispararon por la ventana del conductor.

Luego, los gatilleros rodearon el vehículo y le volvieron a disparar, esa vez por la ventana del acompañante. Luego escaparon del sitio.

La expresidenta dice que urge hacer un alto a los ataques y a la violencia verbal. (Cristian Mora)

Las autoridades judiciales ya han hecho distintas pesquisas y hasta allanaron la casa de Rodríguez para buscar pistas de los sicarios que lo silenciaron, también de la persona o personas que los habrían contratado.

Durante los últimos años de su vida, Camilo se dedicó a investigar presuntos narcotraficantes y a hacer denuncias públicas contra ellos. Por esos hechos ya había recibido amenazas de muerte.