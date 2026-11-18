Este miércoles 18 de noviembre, el tipo de cambio del dólar tocó el punto más bajo en toda la historia de nuestro país desde que se inició el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El precio del dólar cerró con un promedio de ¢444,85.

Según los registros, este es el nivel más bajo que se ha visto desde que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) empezó a llevar esta serie histórica, el 6 de diciembre del 2007.

Tipo de cambio sigue a la baja y llega a un mínimo histórico. (Shutterstock)

Para que se hagan una idea de lo rápido que va cayendo esta moneda, apenas el pasado 13 de noviembre, habíamos reportado el récord mínimo anterior, cuando la moneda llegó a los ¢446,10.

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Los que tienen préstamos en dólares están felices

El economista Fernando Rodríguez ha explicado que cuando el tipo de cambio baja tanto, es una buena noticia y un alivio para quienes tienen deudas en dólares e ingresos en colones, ya que la cuota les sale más barata cada mes.

Sin embargo, para otros sectores la historia es completamente al contrario. Las empresas y personas que ganan en dólares, pero tienen sus gastos en colones sufren amargamente porque la plata les alcanza cada vez menos.

Entre los más golpeados están los exportadores, especialmente los del sector agrícola, donde los costos en colones son muy elevados. También están sufriendo las empresas turísticas, que reciben ingresos en dólares, pero pagan planillas y servicios en colones.

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Al reducirse sus ingresos mientras sus gastos se mantienen o aumentan, estos negocios ven seriamente perjudicada su capacidad de crecer, ampliarse, contratar más empleados y generar un mayor bienestar para el país.

También hay empresas internacionales que tienen oficinas en Costa Rica y cuyos ingresos podrían verse afectados. Eso podría significar el cierre de sus operaciones en el país, despidos o una disminución de las inversiones.

El bajo precio favorece a quienes tienen créditos en dólares. (Shutterstock)

Negocios de muchos dólares

Este miércoles, durante la jornada, se negociaron $64,4 millones mediante 181 operaciones. Los precios de las transacciones oscilaron entre ¢444,55 y ¢446,99 por dólar.

La última operación se realizó a ¢444,75, mientras que el promedio simple de las transacciones se ubicó en ¢444,97.

El promedio en Monex se inició este 2026 en ¢497,07, según el registro del 2 de enero, la primera sesión de negociación.

Desde entonces, el dólar ha perdido ¢52,22, equivalente a una reducción acumulada del 10,5% frente al colón.