Tipo de cambio del dólar llegó este viernes a un nuevo mínimo nunca antes visto

Este viernes 13 de noviembre, el valor del tipo de cambio del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) tocó un nuevo mínimo histórico, cerrando la jornada en ¢446,10.

Para que se den una idea clara del bajonazo, esto significa ¢3,48 menos si lo comparamos con el viernes de la semana pasada, cuando el precio estaba en ¢448,43.

Este viernes 13 de noviembre, el tipo de cambio del dólar tocó un nuevo mínimo histórico. (Shutterstock)

El tipo de cambio promedio Monex es el valor calculado de todas las transacciones de compra y venta de divisas realizadas durante una sesión en el Mercado de Monedas Extranjeras de Costa Rica. Es administrado por el BCCR y refleja el precio real del dólar basado en la oferta y la demanda.

Según los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio de este viernes es el más bajito que se ha registrado desde que inició su serie histórica, allá por el 6 de diciembre del 2007.

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El récord mínimo anterior se había marcado hace casi dos meses, el jueves 17 de setiembre. Ese día, el precio había llegado a ¢446,80.

Con el cierre de este viernes, el tipo de cambio ya suma seis sesiones consecutivas por debajo de los ¢450.

A quienes tienen deudas en dólares esto les sirve un montón. (Shutterstock)

Una semana de millones en movimiento

Durante la jornada de este viernes se negociaron unos jugosos $49,27 millones en un total de 228 transacciones.

Para los curiosos de los números, el día que más dólares se movieron en esta semana fue el martes (con $60,27 millones), mientras que el día más “tranquilo” fue el jueves (con $39,79 millones).

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En total, durante las cinco sesiones de esta semana se negociaron $236,68 millones en el Monex. Esto superó por $4,29 millones al monto que se movió la semana pasada.

Al sector turístico más bien lo golpea la baja en el tipo de cambio. (Alonso Tenorio)

Algunos ganan y otros pierden

El economista Fernando Rodríguez ha explicado que cuando el tipo de cambio baja, es una buena noticia y un alivio para aquellas personas con deudas en dólares e ingresos en colones, ya que la cuota les sale más barata cada mes.

Sin embargo, para otros sectores la historia es muy distinta y preocupante. Esto es bastante problemático para las empresas y personas que ganan en dólares, pero tienen sus gastos en colones.

Como el dólar ha bajado un montón (y lo sigue haciendo), tanto las personas como las empresas que ganan en esa moneda ven reducidos sus ingresos todos los días, algo muy perjudicial para sus finanzas.

Los agricultores también sufren bastante con el dólar está tan bajo. (Rafael Pacheco)

El sector turístico y los agricultores la pasan mal

Entre los más golpeados están los exportadores, especialmente los del sector agrícola, donde los costos en colones son muy elevados. También están sufriendo las empresas turísticas, que reciben ingresos en dólares, pero pagan planillas y servicios en colones.

Al reducirse sus ingresos mientras sus gastos se mantienen o aumentan, estos negocios ven seriamente perjudicada su capacidad de crecer, ampliarse, contratar más empleados y generar un mayor bienestar para el país.

También hay empresas internacionales que tienen oficinas en Costa Rica y cuyos ingresos podrían verse afectados. Eso podría significar el cierre de sus operaciones en el país, despidos o una disminución de las inversiones.