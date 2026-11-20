La Fiscalía General de la República confirmó que se abrió una causa penal contra Yara Jiménez, la actual presidenta de la Asamblea Legislativa.

A la jerarca se le investiga por el presunto delito de prevaricato (que es ir en contra de los deberes de la función pública o dictar una resolución contraria a la ley).

La investigación estaría relacionada con todo lo que ha pasado en el proceso del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario 2027.

Yara Jiménez está bajo la lupa de la Fiscalía por el presunto delito de prevaricato. (Asamblea Legislativa)

Una investigación al más alto nivel

Por tratarse de una diputada (miembro de un poder supremo), la investigación no la puede llevar cualquiera; tiene que ser dirigida personalmente por el fiscal general, Carlo Díaz.

Las autoridades judiciales ya solicitaron al Congreso una copia certificada del proyecto de ley.

Yara respondió ante el delicado tema y dijo que ya ordenó entregarle a la Fiscalía todos los papeles solicitados.

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¿De dónde nació el pleito por los votos?

Aunque la Fiscalía no ha dado los detalles exactos, la única resolución conocida de Jiménez sobre este presupuesto ocurrió el pasado jueves 5 de noviembre.

Ese día, la presidenta legislativa rechazó que el presupuesto necesitara 38 votos para aprobarse en segundo debate, algo que sí exigían los partidos de oposición y la Corte Suprema de Justicia ante una consulta hecha por legisladores, ya que los magistrados consideran que los condicionamientos para el presupuesto del Poder Judicial afectan su funcionamiento.

Yara, apoyada por su fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aseguró que nunca hubo una consulta oficial del Congreso a la Corte; por lo tanto, argumentó que no era necesario aplicar la votación calificada que pide el artículo 167 de la Constitución Política.

07/10/2026 Asamblea Legislativa. Plenario Legislativo, diputados y diputadas en sesión ordinaria. Diputada Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esa polémica estalló cuando Jiménez ordenó el inicio de la discusión en el segundo debate del presupuesto. Muchos diputados de oposición reclamaron que ese procedimiento era ilegal, pero Yara sostenía que sí se podía dar la discusión.

Al final, luego de que la Sala Constitucional envió una comunicación urgente al Congreso, Yara tuvo que suspender el trámite.

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La presidenta del Congreso dice estar confiada

Yara asegura que está totalmente dispuesta a colaborar con la investigación en su contra y se muestra confiada porque no siente que haya hecho nada malo.

“Yo voy a poner siempre la cara, firme, ante cualquier cuestionamiento”, aseguró, a la vez que dijo que no tenía certeza de por qué exactamente le achacan el delito de prevaricato.

“Viera que la bola de cristal que yo tengo ahí, en la oficina, muy linda... no me ha dicho qué será lo que me están señalando. No podría yo adivinar sobre qué me están achacando ese prevaricato”, agregó Jiménez.