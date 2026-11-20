Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, envió un claro mensaje poco antes de iniciar la reunión que tendrá este viernes con la presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora.

Esta es la primera vez en la historia de Costa Rica en la que en todos los Poderes de la República hay, de forma simultánea, una mujer al mando.

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Patricia Vargas dice lo que espera de la reunión de este viernes. (John Durán)

Vargas señaló esa bonita coincidencia y espera que eso sea una buena señal.

“Este viernes el Poder Judicial será sede del primer encuentro de jerarcas de los supremos poderes. Por primera vez en la historia de Costa Rica, los tres supremos poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones están liderados por mujeres. Este encuentro histórico representa una oportunidad para tender puentes de diálogo, fortalecer la coordinación y construir espacios de trabajo conjunto entre los poderes de la República.

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“El país necesita que trabajemos juntas y juntos. Es momento de dejar de lado la confrontación y apostar por el respeto, la búsqueda de acuerdos y la construcción de soluciones. Desde el Poder Judicial, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando contra la delincuencia y el crimen organizado desde nuestras competencias”, señaló la presidenta de la Corte.

Hace unos días Patricia Vargas se reunión con Laura Fernández en Casa Presidencial. (Rafael Pacheco)

Están haciendo esfuerzos para mejorar el sistema judicial

Vargas dijo que el Poder Judicial está haciendo un gran esfuerzo para mejorar los procesos.

“Esta es una tarea prioritaria que involucra principalmente al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial, pero también requiere revisar y mejorar las leyes y agilizar los procesos judiciales. En eso estamos trabajando y queremos seguir avanzando. En el Poder Judicial tenemos la disposición de hacer nuestra parte y trabajar por el bienestar de Costa Rica.

“Confío en que los demás poderes también asumirán ese compromiso”, agregó la jerarca del Poder Judicial.