Si usted es de las personas que sienten que los diputados no trabajan lo suficiente, tiene que conocer la nueva propuesta presentada por Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa.

Es muy común escuchar quejas de que algunos diputados llegan al plenario legislativo un rato y luego desaparecen como por arte de magia, pero aun así les pagan la sesión. Pues les cuento que esa costumbre se podría acabar.

La oficialista Yara Jiménez Fallas se cansó de ver estas prácticas y presentó una iniciativa (expediente en trámite) que busca reformar el artículo 105 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. La idea es clara: si no trabajan la mayor parte de la sesión, no hay pago.

Yara Jiménez presentó un proyecto de ley para rebajar las dietas de los diputados que casi no están en el plenario. (Rafael Pacheco)

“Más que venir a registrarse”

Yara fue directa y dijo, sin pelos en la lengua, por qué tomó esta decisión tan drástica para sus propios compañeros.

“A lo largo de la historia en la Asamblea Legislativa, muchas diputaciones ingresan al plenario y se retiran apenas pueden, práctica que he identificado durante sus últimos seis meses de trabajo”, confesó la presidenta.

Para Yara, el pago de las dietas parlamentarias no debería ser un premio por solo asomarse por la puerta. El documento de la propuesta detalla que la función legislativa exige participar de verdad, debatir y votar los temas importantes.

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Por eso, la nueva regla, en caso de aprobarse, exigiría que todos los legisladores “deberán permanecer en el recinto del Plenario Legislativo durante al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del tiempo total de duración de cada sesión”, ya sea ordinaria o extraordinaria.

Si no cumplen con ese tiempo mínimo de permanencia, simplemente se les aplicará el doloroso rebajo de la dieta correspondiente a ese día.

El pago de una dieta puede variar dependiendo de cuántas sesiones haya al mes y de cuántas comisiones integren los legisladores. Cada una puede rondar entre los ¢75.000 y los ¢100.000.

Los legisladores deberán estar en el plenario al menos el 75% de la sesión. (Asamblea Legislativa)

¿Cómo van a vigilar los diputados para hacerles los rebajos?

La Asamblea Legislativa usaría la tecnología que ya tienen a la mano para atrapar a los “fugados”.

Yara explicó que se aprovechará el sistema de ingreso biométrico (el de la huella o reconocimiento) para llevar un registro exacto de las horas de entrada y salida de cada diputado.

Además, el personal administrativo designado tendrá la tarea de llevar un control para calcular el tiempo efectivo de permanencia. Una vez que termine la sesión, pasarán la lista de los que no cumplieron al departamento financiero para que les recorten la plata.

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Llamadas de atención de la auditoría

Esta propuesta no nació solo de la percepción de la presidenta legislativa. Resulta que la propia Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa lleva años jalando las orejas por este tema.

En informes del 2022 y del 2024, la Auditoría advirtió sobre los constantes rompimientos del cuórum (cuando se tiene que suspender la sesión porque no hay suficientes diputados sentados). Ellos señalaron el alto riesgo de pagar dietas sin tener herramientas para confirmar si de verdad estuvieron trabajando.

“Mi compromiso es seguir impulsando medidas que permitan una Asamblea Legislativa más eficiente, responsable con el uso de los recursos de todos ustedes los costarricenses”, agregó Jiménez.