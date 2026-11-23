Los recortes en el presupuesto de educación para el próximo año causan mucha preocupación, ya que ponen en riesgo lo más sagrado: los niños y jóvenes.

El rezago educativo de los estudiantes, las terribles condiciones en las que se encuentran muchos centros educativos y las constantes necesidades de los alumnos hacen ver que la educación debe ser atendida con un presupuesto que permita hacer las cosas bien.

Ministro de Educación justifica recorte en presupuesto con la baja en la natalidad. (Cortesía)

El propio ministro de Educación, Leonardo Sánchez, ha defendido los recortes en el presupuesto de su cartera. Cuando llegó a hablar del tema ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, dio sus argumentos.

Para el jerarca, la justificación de este tijeretazo es la caída de la tasa de natalidad. En palabras muy sencillas: en Costa Rica, las familias cada vez tienen menos hijos y, por ende, hay menos alumnos en las aulas.

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El ministro explicó que, aunque el INEC decía que los nacimientos se iban a mantener estables hasta el 2050, la realidad es que las proyecciones ya fallaron.

En el 2022 teníamos más de 1 millón de estudiantes matriculados en el sistema público, mientras que para el 2027 la proyección del Gobierno es que habrá menos de 900.000 estudiantes; es decir, 140.000 estudiantes menos en tan solo cuatro años.

Sánchez aseguró que esto mueve toda la planificación y el presupuesto de la institución. Incluso dijo que en los últimos años han tenido que cerrar más de 100 centros educativos.

El ministro del MEP asegura que el 98,5% de los distritos llevan 10 años perdiendo población en edad escolar, por lo que considera que la institución debe ser eficiente y repensar cómo invierte.

Expertos dicen que la disminución de estudiantes es una oportunidad para mejorar la educación. (Rafael Pacheco)

“La educación es una inversión, no un gasto”

Pero también está la otra cara de la moneda. Si bien es cierto que hay menos estudiantes, muchos costarricenses se preguntan: ¿No deberíamos aprovechar para darles una educación más especializada y de mejor calidad a los que están?

Precisamente, eso es lo que defiende Rocío Solís, exviceministra académica del MEP. Para ella, el gran error del gobierno es ver la educación como un simple gasto en una hoja de cálculo y no como la inversión social más valiosa de nuestro país.

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“Ellos ven los números fríos desde lo que es un gasto y no van a aumentar nada, aunque sepan que eso va a crear mejores condiciones para la población estudiantil”, lamentó la exviceministra, visiblemente preocupada.

Solís dice que si la mayor parte del presupuesto se va en salarios, al tener menos estudiantes, esa plata debería usarse para mejorar los comedores escolares o arreglar la infraestructura que, según ella misma asegura haber escuchado decir al ministro, está casi de última en las prioridades.

Además, la experta advierte sobre el peligro de que muchos educadores queden en la calle. Sugiere que, en lugar de despedir docentes al cerrar escuelas, se deberían reacomodar para que sirvan de apoyo a otros educadores en las aulas donde hay muchísima necesidad.

Leonardo Sánchez dice que se han tenido que cerrar centros educativos. (Jonathan Jiménez)

“No es tanto una cuestión de gasto... lo que se tiene que hacer es una mejor redistribución de los recursos”, manifestó.

Solís también recuerda que la Constitución Política exige destinar el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación para garantizar becas, comedores y buenos salarios, sin importar cuántos estudiantes haya.

Zonas rurales y tecnología: los más golpeados

La diputada del Partido Liberación Nacional Iztarú Alfaro, alzó la voz en el plenario legislativo durante el primer debate del proyecto de ley del presupuesto nacional para 2027 para denunciar las consecuencias reales de quitarle plata a la educación.

Ella dio un dato que arruga el corazón: más de 300.000 estudiantes en todo el país no reciben clases de informática. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un docente capacitado, faltan equipos o no hay espacio en los centros educativos.

“Esto afecta en mayor medida a las zonas rurales y a las escuelas unidocentes”, reclamó la legisladora, dejando claro que los más humildes siempre son los más golpeados cuando el Estado decide cerrar la llave del presupuesto.

La legisladora advierte que la pésima situación financiera del 2027 viene amarrada a los golpes que ya se dieron en el segundo presupuesto extraordinario del 2026.

Diputada Iztarú Alfaro critica el recorte en el presupuesto de educación

Hablamos de un doloroso recorte de 8.973 millones de colones. De ahí, le volaron ¢3.648 millones a la tecnología educativa, otros ¢1.747 millones a la infraestructura y equipamiento y ¢380 millones a los programas de equidad.

La legisladora asegura que para un estudiante de una comunidad rural, el servicio de transporte puede representar la diferencia entre seguir estudiando y tener que abandonar las aulas para siempre.

“¿Existe realmente una estrategia integral detrás de estas decisiones? Porque no basta con modificar calendarios lectivos, si al mismo tiempo seguimos limitando los recursos para la formación”, concluyó la diputada Alfaro.