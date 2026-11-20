Este viernes Laura Fernández recibió consultas de la prensa luego de la reunión de las presidentas de los Supremos Poderes, y una de ellas fue si era consciente de que los constantes ataques del Gobierno al Poder Judicial y a funcionarios estatales afectaban el bienestar del país.

Fernández respondió que ella no hace ataques a personas, instituciones ni poderes de la República, pero que sí hace críticas cuando siente que las cosas se pueden mejorar.

Laura Fernández niega que ella haga ataques al Poder Judicial o funcionarios. (José Cordero)

También dijo que ella no ataca las decisiones del Poder Judicial cuando son contrarias a los intereses del Poder Ejecutivo. Además, dejó muy en claro que no permitirá que le pongan “bozales” y que seguirá diciendo lo que piensa.

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Mensaje de Patricia Vargas que sorprendió

Inmediatamente después de esas declaraciones, le tocó el uso de la palabra a Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y aprovechó para dar un mensaje que sorprendió a muchos.

“Yo quisiera recordar unas palabras de León XIV en Argentina; las dijo en estos días. Yo no dudo de que doña Laura coincidirá conmigo en cuanto al mensaje que él dio; él decía que la democracia se construye cuando aprendemos a escuchar. Decía también que se construye con el cuidado en las palabras y también con siempre la búsqueda constante de acuerdos y en aprender a ver a aquel que piensa distinto como un compatriota con el que se comparte un destino en común.

“Son palabras que a mí me parecieron muy afortunadas y creo yo que lo que estamos tratando hoy de hacer aquí es demarcar un nuevo rumbo en este tema”.

Patricia Vargas dio poderoso mensaje sobre los ataques políticos

La crítica es buena, pero hay que cuidar las formas

Vargas aprovechó para decir que la crítica constructiva es buena, pero que se deben cuidar las formas.

“El Poder Judicial siempre ha estado abierto a la crítica, siempre hemos estado abiertos a que se nos exijan resultados por parte de la ciudadanía. Nos debemos a la ciudadanía y siempre vamos a seguir estándolo.

Creo que en este tema, pues sí, son importantes las formas. Hoy hemos tenido un diálogo muy respetuoso, muy rico y creo que podemos avanzar por ahí y coincido y estoy segura de que las cuatro personas que estamos aquí coincidimos en eso, en que estamos para construir y tratar de poner un punto hacia adelante a partir de este instante", dijo Vargas.

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Una reunión de mucho provecho

La jerarca del Poder Judicial se mostró satisfecha con el encuentro y espera que este primer acercamiento entre las presidencias de los tres Poderes de la República y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), marque un precedente por el bien de Costa Rica.

Vargas se reunió con la presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y la jerarca del TSE, Eugenia Zamora. Esta es la primera vez que todos los Poderes de la República y el TSE tienen una mujer a la cabeza de forma simultánea.

La reunión se llevó a cabo este viernes en el Poder Judicial. (José Cordero)

Vargas comentó que uno de los temas que trataron fue el de la seguridad y el crimen organizado.

“Como ustedes imaginarán, uno de los temas que hemos tratado es el de la seguridad. Costa Rica tiene un enemigo común, que es la delincuencia y especialmente el crimen organizado. Frente a ese desafío, necesitamos instituciones que trabajen de manera articulada, cada una desde sus responsabilidades y con un único objetivo, que las personas que viven en este país puedan sentirse seguras y tranquilas.

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“Quiero aprovechar este espacio para reiterar nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso con Costa Rica, con la defensa de la libertad de expresión en un momento particularmente sensible y doloroso frente al vil asesinato de un periodista. Nuestro compromiso con la protección de las víctimas, con la persecución del delito y con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Hemos dado un paso importante y deseo que este encuentro marque el inicio de una nueva etapa de diálogo y coordinación entre los supremos poderes y estoy convencida de que así será“, aseguró la jerarca de la Corte.

Las presidentas asegura que hubo una comunicación fluida y respetuosa. (José Cordero)

Firmaron un histórico acuerdo

Vargas contó que, como parte del compromiso que tienen las cuatro jerarcas, firmaron una declaración en la que cada una asume tareas importantes.

“Cada poder de la República se compromete dentro de sus competencias y con pleno respeto a la independencia de los demás, primero que todo, a fortalecer desde nuestras instituciones la prevención, la atención y la sanción de la violencia política, especialmente contra las mujeres en distintos ámbitos, y aquí hablamos de la violencia también en todas sus manifestaciones, violencia contra las mujeres, incluido el femicidio.

“De igual manera, nos hemos comprometido a impulsar una respuesta del Estado frente al delito, que sea oportuna, eficaz, basada en evidencias en todos sus eslabones, desde la prevención de la violencia y la atención de los factores que la propician, pasando por la investigación y la persecución penal, hasta una justicia pronta y cumplida y el cumplimiento de las penas, siempre teniendo presente, por supuesto, la atención de las víctimas, la existencia de servicios articulados entre nuestras instituciones y conforme a nuestras competencias”, explicó Vargas.

Las jerarcas firmaron un compromiso por el bien de Costa Rica. (José Cordero)

Las presidentas seguirán reuniéndose

Laura Fernández, Yara Jiménez y Eugenia Zamora también se mostraron muy positivas con la reunión y todas destacaron la importancia de la comunicación y de trabajar cada una desde sus trincheras, respetando la independencia de Podereres.

Ellas están dispuestas a seguir reuniéndose y ya hasta acordaron que se volverán a ver en febrero próximo, esta vez en la Asamblea Legislativa.

Además, Laura Fernández y Patricia Vargas se reunirán la próxima semana para tratar temas específicos sobre antecedentes policiales y otros aspectos de seguridad que la mandataria le pidió a Vargas revisar.