Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, espera que el primer encuentro entre las presidencias de los tres Poderes de la República y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que se llevó a cabo este viernes en el Poder Judicial, marque un importante acercamiento entre ellas por el bien de Costa Rica.

Vargas se reunió con la presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y la jerarca del TSE, Eugenia Zamora. Esta es la primera vez que todos los Poderes de la República y el TSE tienen una mujer a la cabeza de forma simultánea.

Presidentas de los Poderes de la República salieron satisfechas de la reunión que sostuvieron. (José Codero)

Un tema incómodo que urge resolver

Vargas comentó que uno de los temas que trataron fue el de la seguridad y el crimen organizado.

“Como ustedes imaginarán, uno de los temas que hemos tratado es el de la seguridad. Costa Rica tiene un enemigo común, que es la delincuencia y especialmente el crimen organizado. Frente a ese desafío, necesitamos instituciones que trabajen de manera articulada, cada una desde sus responsabilidades y con un único objetivo, que las personas que viven en este país puedan sentirse seguras y tranquilas.

“Quiero aprovechar este espacio para reiterar nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso con Costa Rica, con la defensa de la libertad de expresión en un momento particularmente sensible y doloroso frente al vil asesinato de un periodista. Nuestro compromiso con la protección de las víctimas, con la persecución del delito y con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Hemos dado un paso importante y deseo que este encuentro marque el inicio de una nueva etapa de diálogo y coordinación entre los supremos poderes y estoy convencida de que así será“, aseguró la jerarca de la Corte.

Esta es la primera vez que los Poderes de la República son dirigidos por mujeres de forma simultánea. (José Cordero)

Firmaron un compromiso por el bien de Costa Rica

Vargas contó que, como parte del compromiso que tienen las cuatro jerarcas, firmaron una declaración en la que cada una asume tareas importantes.

“Cada poder de la República se compromete dentro de sus competencias y con pleno respeto a la independencia de los demás, primero que todo, a fortalecer desde nuestras instituciones la prevención, la atención y la sanción de la violencia política, especialmente contra las mujeres en distintos ámbitos, y aquí hablamos de la violencia también en todas sus manifestaciones, violencia contra las mujeres, incluido el femicidio.

“De igual manera, nos hemos comprometido a impulsar una respuesta del Estado frente al delito, que sea oportuna, eficaz, basada en evidencias en todos sus eslabones, desde la prevención de la violencia y la atención de los factores que la propician, pasando por la investigación y la persecución penal, hasta una justicia pronta y cumplida y el cumplimiento de las penas, siempre teniendo presente, por supuesto, la atención de las víctimas, la existencia de servicios articulados entre nuestras instituciones y conforme a nuestras competencias”, explicó Vargas.