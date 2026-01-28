Amazon despide a 16.000 empleados: esta es la razón detrás del nuevo recorte masivo

Amazon anunció el despido de cerca de 16.000 trabajadores en una nueva ronda de ajustes. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)

Amazon confirmó el despido de cerca de 16.000 trabajadores en una nueva ronda de recortes que vuelve a sacudir a la industria tecnológica. La medida fue anunciada por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de la compañía, mediante un comunicado oficial.

Si usted se pregunta por qué una de las empresas más grandes del mundo sigue despidiendo personal, la respuesta tiene que ver con ajustes estratégicos y una desaceleración en el crecimiento que vivió el sector tras la pandemia.

Según el Clarín, Amazon eliminó 27.000 empleos en 2023, el ajuste más grande en su historia reciente.

Según detalló la empresa, los colaboradores en Estados Unidos tendrán 90 días para buscar una reubicación interna. Si no logran trasladarse a otro puesto, recibirán indemnización, apoyo para recolocación laboral y cobertura médica por un periodo determinado.

La empresa había duplicado su plantilla durante la pandemia por el auge del comercio electrónico. (Shutterstock/Shutterstock)

Durante la pandemia de covid-19, Amazon duplicó su plantilla debido al aumento en las compras en línea. Millones de personas permanecieron en casa y el comercio electrónico se disparó. Sin embargo, tras la reapertura económica, el ritmo de consumo se estabilizó y las grandes tecnológicas comenzaron a reducir costos.

A esto se suma un panorama laboral más lento en Estados Unidos. En diciembre se reportó la creación de apenas 50.000 nuevos empleos, una cifra muy similar a la revisada en noviembre, lo que refleja un mercado que pierde impulso.

Pese a los despidos, Amazon aseguró que continuará invirtiendo en áreas estratégicas y que mantendrá contrataciones en sectores clave para su crecimiento futuro.

La decisión confirma que, aunque el comercio electrónico sigue siendo fuerte, las gigantes tecnológicas están ajustando su tamaño a una nueva realidad económica.