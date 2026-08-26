¿Anda buscando trabajo? Talent Costa Rica llega a Puntarenas con más de 150 vacantes

Talent Costa Rica llegará este jueves 27 de agosto a Puntarenas con más de 150 oportunidades laborales. (empleo /captura)

Puntarenas tendrá este jueves 27 de agosto una feria de empleo con más de 150 vacantes y opciones de capacitación.

La actividad Talent Costa Rica, organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), se realizará de 9 a. m. a 4 p. m. en la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en El Roble de Puntarenas.

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La jornada está dirigida a personas de los ocho cantones del Pacífico Central: Puntarenas, Esparza, Garabito, Montes de Oro, Orotina, Parrita, Quepos y San Mateo.

Durante el evento, participarán más de 15 empresas que ofrecerán oportunidades para personas con diferentes niveles de preparación y experiencia. Hay puestos relacionados con producción, operaciones, administración, logística, servicio al cliente, turismo y manufactura, entre otras áreas.

Además de las plazas disponibles, quienes asistan podrán conocer opciones de becas y formación que podrían ayudarles a fortalecer sus posibilidades de conseguir empleo.

“La empleabilidad requiere mucho más que poner una vacante a disposición. Implica generar condiciones para que las personas puedan fortalecer sus capacidades y responder a un mercado laboral en constante evolución”, explicó Ivannia Arguedas, gerente de Talento Humano de PROCOMER.

La feria de empleo se realizará en la Sede del Pacífico de la UTN, en El Roble de Puntarenas. cortesía (empleo /captura)

¿Cómo puede participar?

Si usted quiere aprovechar esta oportunidad, primero debe registrarse en la plataforma talentcr.com. Una vez que complete el proceso, recibirá un código QR que deberá presentar al ingresar a la feria.

No es necesario llevar el currículo impreso

La plataforma también ofrece herramientas gratuitas para quienes quieran prepararse mejor para buscar trabajo. Entre ellas hay sesiones virtuales sobre empleabilidad, una prueba de inglés, una guía para elaborar el currículum y recomendaciones para fortalecer la marca personal.

Entre las empresas participantes están ManpowerGroup, Holcim, Metalub, Parador Nature Resort & Spa, Grupo Semans Outsourcing, Santa Lucia Jungle Hacienda, Marriott Resort Los Sueños, Pekofish, Promarmol, Sandglass, Tuckslogic Costa Rica, TechTop, Alimentos Prosalud, Educatum, Alfipac, American English y Recluta Talent Hunter.

“Contar con talento preparado y conectado con las oportunidades es fundamental para la competitividad de las regiones”, agregó Arguedas.

Así que si usted anda buscando brete en Puntarenas o quiere darle un impulso a su perfil profesional, este jueves puede tener una buena oportunidad para acercarse a empresas y conocer opciones de capacitación en un solo lugar.