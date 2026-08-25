Feria de empleo en Alajuela ofrecerá puestos en varias áreas y así puede postularse

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La feria de empleo será este 26 de agosto. (Canva/Canva)

Si usted está buscando trabajo en Alajuela, tome nota porque se viene una feria de empleo con oportunidades en diferentes áreas y empresas.

La actividad es organizada por el Parque Empresarial NOVAPARK y se realizará este miércoles 26 de agosto, de 9 a. m. a 2 p. m., en Casa Rosada, en Alajuela centro.

La convocatoria está dirigida a personas que buscan una oportunidad laboral y desean formar parte de empresas establecidas en la zona.

Hay puestos para diferentes perfiles

Entre las compañías que participarán está Ciamesa, que tiene disponibles plazas para:

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de reparto.

Choferes de reparto.

Vendedores.

Operarios de montacarga.

También estará Polymer, que busca personal para los puestos de:

Ayudantes de proceso.

Operador.

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Una de las ventajas de esta feria es que usted podrá acercarse directamente a presentar su información y conocer más sobre las oportunidades disponibles.

Así puede aplicar

Si quiere participar, puede llevar su currículum impreso y entregarlo personalmente durante la feria en Casa Rosada.

También existe la opción de postularse por correo electrónico. Para las plazas de Ciamesa, puede enviar su hoja de vida empleo@ciamesa.com. En el caso de Polymer, puede hacerlo mediante empleo@polymersa.com.

Así que si usted anda buscando una oportunidad laboral en Alajuela, prepare su currículum y aproveche la convocatoria para acercarse a estas empresas.

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Consejos para aprovechar una feria de empleo

Investigue las empresas: conocer previamente a las compañías participantes le permitirá hacer preguntas más acertadas y demostrar interés.

No se limite a una sola opción: recorra los diferentes puestos y pregunte por oportunidades que se ajusten a su perfil, aunque no sean exactamente el trabajo que tenía pensado.

Revise bien el puesto que le interesa: antes de llegar, piense en ejemplos concretos de su experiencia que demuestren que tiene las habilidades necesarias.

Mantenga una actitud positiva y sea claro al responder: La primera impresión cuenta, así que aproveche el contacto con los encargados para mostrar interés y disposición para trabajar.