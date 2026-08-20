Este viernes hay una nueva oportunidad para quienes buscan trabajo en Costa Rica

La feria de empleo será este viernes. (captura /captura)

Si usted anda detrás de una oportunidad laboral, este viernes 21 de agosto podría encontrar varias opciones en un mismo lugar. La Feria de Empleo COLFAR 2026 tendrá una jornada dedicada a conectar a personas que buscan trabajo con empresas que tienen puestos disponibles.

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La actividad se realizará de 8 a. m. a 4 p. m. en el Salón Casa del Farmacéutico y la entrada será gratuita.

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Entre las empresas participantes están Cofasa, Farmacias Zeledón, PriceSmart, GFI, Farmavalue, INS, Walmart, Grupo Dokka y Farmacia Guanacasteca.

Las oportunidades están dirigidas principalmente al área farmacéutica, con puestos relacionados con asuntos regulatorios, regencia farmacéutica y asistencia de regencia.

Pero si su perfil es de otra área, también puede acercarse, ya que habrá opciones para puestos administrativos y operativos.

La organización destacó en Instagram el papel de los profesionales que trabajan en este sector.

“Creemos en profesionales que ponen su conocimiento al servicio de las personas y que, desde cada punto de venta, distribuyen a nuestro propósito de llevar salud y bienestar para todos”, señalaron al compartir la información de la feria.

La actividad es gratuita y representa una oportunidad para conocer directamente las plazas disponibles y acercarse a las empresas que participarán.

Consejos para aprovechar una feria de empleo

Vístase de manera profesional: la primera impresión cuenta y una feria de empleo es una oportunidad para mostrar su interés y seriedad.

Investigue las empresas: conocer previamente a las compañías participantes le permitirá hacer preguntas más acertadas y demostrar interés.

No se limite a una sola opción: recorra los diferentes puestos y pregunte por oportunidades que se ajusten a su perfil, aunque no sean exactamente el trabajo que tenía pensado.