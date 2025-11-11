Así puede calcular su aguinaldo con nuestra herramienta inteligente

El pago del aguinaldo está a la vuelta de la esquina y muchos trabajadores en Costa Rica ya se preguntan cuánto dinero recibirán este diciembre.

Para evitar confusiones, en Empleo Costa Rica le explicamos paso a paso cómo calcularlo y le ofrecemos una calculadora práctica para que obtenga el monto exacto en segundos.

Aquí le contamos cómo puede sacar el aguinaldo de manera sencilla. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué necesita para calcularlo?

Solo dos datos:

Los salarios brutos que ha recibido desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año actual (incluya horas extras, comisiones, bonificaciones y cualquier ingreso adicional, sin rebajar cargas sociales ni renta). La cantidad de meses laborados durante ese mismo periodo.

Paso a paso

Tome sus colillas de pago y anote cuánto recibió cada mes. Luego, sume todos esos montos y divida el resultado entre 12. Ese número será el aguinaldo que le corresponde.

Esta fórmula es la misma para todas las personas trabajadoras, sin importar si llevan un mes o varios años en la empresa. Si el contrato terminó antes de diciembre, simplemente se toma en cuenta el último mes trabajado y se divide entre 12.

Ejemplo práctico

Imagine que una persona laboró seis meses y su salario mensual fue de ¢280.000. La suma total sería ¢1.680.000. Ahora divida ese monto entre 12, y el resultado será ¢140.000, qué es lo que le corresponde de aguinaldo.

Use nuestra calculadora

Para hacerlo más fácil, Empleo Costa Rica le ofrece una calculadora inteligente de aguinaldo. Solo debe ingresar el salario bruto de cada mes en las casillas y presionar “Calcular aguinaldo”. En segundos, obtendrá el monto aproximado que le corresponde este año.

Así se asegura de saber cuánto debe recibir y evita malentendidos con su patrono.