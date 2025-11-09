Crowne Plaza San José está contratando: estos son los puestos y requisitos

Si está buscando empleo en el área hotelera, esta podría ser su oportunidad. El hotel Crowne Plaza San José, ubicado en La Sabana está contratando personal para diferentes puestos en áreas de atención, cocina, administración y seguridad.

El Crowne Plaza San José, anunció una nueva convocatoria laboral para quienes desean integrarse a su equipo. La empresa busca personas talentosas, responsables y con actitud positiva para varios puestos fijos.

El reconocido hotel está ubicado frente al Parque La Sabana, en San José. imagen con fines ilustrativos (Procomer /Cortesía)

Entre las vacantes disponibles se encuentran:

Recepcionista bilingüe

Cajero(a) Host bilingüe

Cocineros

Saloneros

Botones

Supervisor(a) de Ama de Llaves

Asistente Administrativo de Alimentos y Bebidas (A&B)

Steward (pilero)

Chef

Oficial de Seguridad (Monitoreo)

Capitán de Saloneros

Médico de empresa

Requisitos:

Los postulantes deben contar con experiencia comprobable en el área, disponibilidad inmediata, actitud positiva y proactiva, además de conocimiento del idioma inglés nivel B1, requisito indispensable para los puestos bilingües.

Beneficios

Los interesados pueden aplicar enviando su currículum al correo oficial. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

El Crowne Plaza ofrece contrato por tiempo indefinido, todas las prestaciones de ley, alimentación subvencionada, asociación solidarista, estabilidad laboral y un excelente ambiente de trabajo.

Los interesados deben enviar su currículum al correo: rh@corobicicp.co.cr u bien comunicarse al WhatsApp 6172-7848, indicando en el asunto el puesto al que aplican.

El hotel está ubicado contiguo al Parque Metropolitano La Sabana, en San José, un punto estratégico con fácil acceso para quienes viven en la capital o alrededores.

