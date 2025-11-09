Ofertas de empleo

Crowne Plaza San José está contratando: estos son los puestos y requisitos

Crowne Plaza quiere ampliar su equipo con personas proactivas, bilingües y con buena actitud de servicio

Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando empleo en el área hotelera, esta podría ser su oportunidad. El hotel Crowne Plaza San José, ubicado en La Sabana está contratando personal para diferentes puestos en áreas de atención, cocina, administración y seguridad.

El Crowne Plaza San José, anunció una nueva convocatoria laboral para quienes desean integrarse a su equipo. La empresa busca personas talentosas, responsables y con actitud positiva para varios puestos fijos.

El reconocido hotel está ubicado frente al Parque La Sabana, en San José. imagen con fines ilustrativos (Procomer /Cortesía)

Entre las vacantes disponibles se encuentran:

  • Recepcionista bilingüe
  • Cajero(a) Host bilingüe
  • Cocineros
  • Saloneros
  • Botones
  • Supervisor(a) de Ama de Llaves
  • Asistente Administrativo de Alimentos y Bebidas (A&B)
  • Steward (pilero)
  • Chef
  • Oficial de Seguridad (Monitoreo)
  • Capitán de Saloneros
  • Médico de empresa

Requisitos:

Los postulantes deben contar con experiencia comprobable en el área, disponibilidad inmediata, actitud positiva y proactiva, además de conocimiento del idioma inglés nivel B1, requisito indispensable para los puestos bilingües.

Beneficios

Feria de empleo
Los interesados pueden aplicar enviando su currículum al correo oficial. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

El Crowne Plaza ofrece contrato por tiempo indefinido, todas las prestaciones de ley, alimentación subvencionada, asociación solidarista, estabilidad laboral y un excelente ambiente de trabajo.

Los interesados deben enviar su currículum al correo: rh@corobicicp.co.cr u bien comunicarse al WhatsApp 6172-7848, indicando en el asunto el puesto al que aplican.

El hotel está ubicado contiguo al Parque Metropolitano La Sabana, en San José, un punto estratégico con fácil acceso para quienes viven en la capital o alrededores.

Consejos para aprovechar una feria de empleo

  1. Investigue antes de ir: No llegue a ciegas. Infórmese sobre las empresas que estarán presentes y los perfiles que buscan. Esto le permitirá preparar su currículum y destacar sus habilidades más relevantes según el tipo de puesto que le interese.
  2. Preséntese con buena actitud y orden: La primera impresión cuenta. Vístase de forma adecuada, mantenga una actitud profesional y lleve su currículum actualizado, impreso o en formato digital. Recuerde que cada interacción con un reclutador puede ser una oportunidad.
  3. Haga preguntas y deje su contacto: No se limite a entregar el currículum. Pregunte por los procesos de selección, fechas y requisitos adicionales. Si puede, deje su número o correo y anote el del reclutador para dar seguimiento después
