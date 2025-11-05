¿Buscás trabajo temporal? TUKIS Multiplaza Escazú tiene vacantes por temporada

Si busca un trabajo por temporada, la tienda TUKIS Multiplaza Escazú está buscando dependientes proactivos y con buena vibra para sumarse a su equipo durante los próximos meses.
La empresa lanzó una convocatoria dirigida a personas con disponibilidad inmediata y pasión por el servicio al cliente, ideales para apoyar en una de las épocas más movidas del año.
La vacante es por temporada y se ofrece trabajo por horas, tanto entre semana como los fines de semana.
La tienda busca personas mayores de edad, con título de noveno año aprobado y que residan en los alrededores de Escazú.
Entre los requisitos destacan:
- Buen servicio al cliente.
- Disponibilidad inmediata.
- Conocimientos básicos de cómputo.
- Simpatía con los niños (indispensable).
- Proactividad y orden.
Esta oportunidad está pensada para quienes disfrutan de un ambiente dinámico, alegre y con contacto constante con el público.
Los interesados pueden enviar su currículum al correo: info@tukiscr.com con el asunto: dependiente por temporada.
TUKIS es una tienda que se caracteriza por su energía positiva y su enfoque familiar. Además, el horario por horas facilita combinar esta oportunidad con estudios u otros trabajos temporales.
La empresa valora especialmente a personas responsables, ordenadas y con buena disposición para atender al público infantil.
Consejos para aplicar a puestos de empleo:
- Adapte su currículum al puesto: No mande el mismo CV a todos lados. Revise la oferta y destaque la experiencia o habilidades que encajan con lo que buscan. Si piden atención al cliente, subraye ejemplos concretos de cómo ha tratado con público o resuelto problemas.
- Cuide su presentación y puntualidad: Si lo llaman a entrevista, llegue a tiempo, bien vestido y con buena actitud. No se trata de ropa cara, sino de verse limpio, ordenado y con seguridad. La primera impresión cuenta mucho.