¿Buscás trabajo temporal? TUKIS Multiplaza Escazú tiene vacantes por temporada

TUKIS te da la oportunidad de formar parte de su equipo

El puesto es por horas de TUKIS es ideal para quienes buscan experiencia o ingresos adicionales. (Cortesía/Fidélitas)

Si busca un trabajo por temporada, la tienda TUKIS Multiplaza Escazú está buscando dependientes proactivos y con buena vibra para sumarse a su equipo durante los próximos meses.

La empresa lanzó una convocatoria dirigida a personas con disponibilidad inmediata y pasión por el servicio al cliente, ideales para apoyar en una de las épocas más movidas del año.

La vacante es por temporada y se ofrece trabajo por horas, tanto entre semana como los fines de semana.

La tienda busca personas mayores de edad, con título de noveno año aprobado y que residan en los alrededores de Escazú.

Entre los requisitos destacan:

  • Buen servicio al cliente.
  • Disponibilidad inmediata.
  • Conocimientos básicos de cómputo.
  • Simpatía con los niños (indispensable).
  • Proactividad y orden.

Esta oportunidad está pensada para quienes disfrutan de un ambiente dinámico, alegre y con contacto constante con el público.

Los interesados pueden enviar su currículum al correo: info@tukiscr.com con el asunto: dependiente por temporada.

TUKIS es una tienda que se caracteriza por su energía positiva y su enfoque familiar. Además, el horario por horas facilita combinar esta oportunidad con estudios u otros trabajos temporales.

La empresa valora especialmente a personas responsables, ordenadas y con buena disposición para atender al público infantil.

Consejos para aplicar a puestos de empleo:

  • Adapte su currículum al puesto: No mande el mismo CV a todos lados. Revise la oferta y destaque la experiencia o habilidades que encajan con lo que buscan. Si piden atención al cliente, subraye ejemplos concretos de cómo ha tratado con público o resuelto problemas.
  • Cuide su presentación y puntualidad: Si lo llaman a entrevista, llegue a tiempo, bien vestido y con buena actitud. No se trata de ropa cara, sino de verse limpio, ordenado y con seguridad. La primera impresión cuenta mucho.
