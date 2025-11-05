¿Buscás trabajo temporal? TUKIS Multiplaza Escazú tiene vacantes por temporada

El puesto es por horas de TUKIS es ideal para quienes buscan experiencia o ingresos adicionales. (Cortesía/Fidélitas)

Si busca un trabajo por temporada, la tienda TUKIS Multiplaza Escazú está buscando dependientes proactivos y con buena vibra para sumarse a su equipo durante los próximos meses.

La empresa lanzó una convocatoria dirigida a personas con disponibilidad inmediata y pasión por el servicio al cliente, ideales para apoyar en una de las épocas más movidas del año.

La vacante es por temporada y se ofrece trabajo por horas, tanto entre semana como los fines de semana.

La tienda busca personas mayores de edad, con título de noveno año aprobado y que residan en los alrededores de Escazú.

Entre los requisitos destacan:

Buen servicio al cliente.

Disponibilidad inmediata.

Conocimientos básicos de cómputo.

Simpatía con los niños (indispensable).

Proactividad y orden.

Esta oportunidad está pensada para quienes disfrutan de un ambiente dinámico, alegre y con contacto constante con el público.

Los interesados pueden enviar su currículum al correo: info@tukiscr.com con el asunto: dependiente por temporada.

TUKIS es una tienda que se caracteriza por su energía positiva y su enfoque familiar. Además, el horario por horas facilita combinar esta oportunidad con estudios u otros trabajos temporales.

La empresa valora especialmente a personas responsables, ordenadas y con buena disposición para atender al público infantil.

