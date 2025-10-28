Feria de Empleo “Brete La Libertad” llega a Desamparados con entrada gratuita

El próximo martes 4 de noviembre se realizará en el parque La Libertad, en Desamparados, la feria de empleo “Brete La Libertad”, una oportunidad para quienes buscan insertarse en el mundo laboral o mejorar su situación actual. La actividad se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 3 de la tarde, será presencial y abierta al público, y la entrada es totalmente gratuita.

La feria Brete La Libertad, será el 4 de noviembre. (feria de empleo /feria de empleo)

La feria contará con la participación de varias empresas que ofrecerán vacantes en distintas áreas, y los asistentes podrán postularse directamente y conocer de primera mano los requisitos y beneficios de cada puesto. Además, se dispondrá de intérprete en lenguaje LESCO para personas con discapacidad auditiva y servicio de cuidado de niños.

Si desea agilizar su ingreso, puede realizar el prerregistro escaneando el código QR que aparece en la imagen del evento o accediendo al siguiente enlace: https://bit.ly/Registro_FeriaEmpleo. Esto permitirá que su información sea tomada de manera anticipada y que el proceso en el lugar sea más rápido.

Para cualquier consulta, el centro de contactos está disponible de lunes a domingo de 7 a.m. a 10 de la noche a través del teléfono y WhatsApp 2210-6060, o al correo contacto@ane.cr.

La feria de empleo “Brete La Libertad” es parte de la estrategia nacional para fortalecer la empleabilidad, y representa una oportunidad concreta para acercarse a opciones laborales, recibir orientación profesional y conectarse con empresas locales. Si está buscando trabajo o desea mejorar sus perspectivas profesionales, no deje pasar esta oportunidad: prepare su currículum, lleve su mejor actitud y acérquese al Parque La Libertad.

Consejos para ir a una feria de empleo: