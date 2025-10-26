Ofertas de empleo

K-9 Internacional realizará feria de empleo en Barva con atractivos beneficios para sus colaboradores

La empresa, en conjunto con la Agencia Nacional de Empleo y la Municipalidad de Barva, abre oportunidades laborales para diferentes perfiles

Por Fabiola Montoya Salas

La empresa K-9 Internacional invita a todas las personas interesadas a participar en su feria de empleo, organizada en conjunto con la Agencia Nacional de Empleo y la Municipalidad de Barva.

21/12/2023 La Sabana. Oficiales de Seguridad Privada.
La actividad es organizada en conjunto con la Agencia Nacional de Empleo y la Municipalidad de Barva. (Rafael Pacheco Granados)

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre, de 9:00 a.m. a 2:00 de la tarde, en el Centro de Innovación y Tecnología de Barva, Heredia.

Los interesados tendrán la oportunidad de postularse para diferentes puestos, y la compañía destaca que ofrece beneficios atractivos para sus colaboradores, como asociación solidarista, psicólogo de planta, póliza de vida y uniforme de calidad sin costo.

feria de empleo
La feria de empleo será el 7 de noviembre. (captura /captura)

Cabe destacar que la empresa busca personas comprometidas y con ganas de crecer profesionalmente. La feria es una excelente oportunidad para conocer de cerca la empresa, sus vacantes y los beneficios que ofrece.

Los aspirantes deberán llevar su currículum actualizado y documentos que acrediten estudios y experiencia, con el fin de agilizar el proceso de selección. La compañía enfatiza que se trata de un proceso transparente y abierto para toda la comunidad, fomentando la inserción laboral y la oportunidad de desarrollo en la región.

