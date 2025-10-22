(Video) Tico muestra cómo gana 25 dólares en media hora trabajando en Estados Unidos

Rodrigo Barboza, un tico que vive en Nueva York, Estados Unidos, dejó a muchos con la boca abierta al mostrar en TikTok cómo se ganó 25 dólares (poco más de 12 mil colones) en solo media hora de trabajo.
“Ya recogí las llaves y lo único que tengo que hacer es caminar a una perrita por quince minutos, darle de comer y listo, así me gano 25 dólares”, contó en un video que, rápidamente, se volvió viral.
LEA MÁS: Joven demuestra que con disciplina y constancia se puede estudiar, trabajar y dedicar tiempo a la familia
La protagonista del trabajo es una perrita con tres patitas que, según Rodrigo, se cansa rápido, pero también es muy inteligente. “Se echa y hay que esperar unos minutos para que se levante. No se puede alzar porque es pesada, pero es muy linda”, dijo.
LEA MÁS: Empresa de seguridad busca personal para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Liberia
Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios le preguntaron cómo conseguir un trabajo así y otros bromearon con que ya iban a empezar a pasear perritos para ganarse unos dólares extra.
LEA MÁS: Migración abre feria de empleo para reclutamiento permanente
“Multiplicado por más horas con otros perritos no está nada mal”, “¿Cómo puedo aplicar a ese empleo?”, y “Ya me voy a pasear perritos”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.
El tico demostró que en Estados Unidos hay muchas formas de ganarse la vida, y que con ingenio y disposición, media hora puede valer mucho más de lo que uno imagina.