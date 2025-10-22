(Video) Tico muestra cómo gana 25 dólares en media hora trabajando en Estados Unidos

Rodrigo demuestra que hay trabajos sencillos pero bien pagados en Estados Unidos.

Rodrigo Barboza, un tico que vive en Nueva York, Estados Unidos, dejó a muchos con la boca abierta al mostrar en TikTok cómo se ganó 25 dólares (poco más de 12 mil colones) en solo media hora de trabajo.

Rodrigo Barboza vive en Nueva York y mostró cómo gana dinero en su tiempo libre. (Rodrigo Barboza /Rodrigo Barboza)

“Ya recogí las llaves y lo único que tengo que hacer es caminar a una perrita por quince minutos, darle de comer y listo, así me gano 25 dólares”, contó en un video que, rápidamente, se volvió viral.

La protagonista del trabajo es una perrita con tres patitas que, según Rodrigo, se cansa rápido, pero también es muy inteligente. “Se echa y hay que esperar unos minutos para que se levante. No se puede alzar porque es pesada, pero es muy linda”, dijo.

Su video en TikTok se hizo viral por mostrar lo que gana en media hora. (Rodrigo Barboza /Rodrigo Barboza)

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios le preguntaron cómo conseguir un trabajo así y otros bromearon con que ya iban a empezar a pasear perritos para ganarse unos dólares extra.

“Multiplicado por más horas con otros perritos no está nada mal”, “¿Cómo puedo aplicar a ese empleo?”, y “Ya me voy a pasear perritos”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

El tico demostró que en Estados Unidos hay muchas formas de ganarse la vida, y que con ingenio y disposición, media hora puede valer mucho más de lo que uno imagina.