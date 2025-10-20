Empresa de seguridad busca personal para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Liberia

La empresa K-9 necesitas personal para trabajar en el aeropuerto de Liberia.

Si usted anda buscando trabajo y vive en la zona de Liberia, esta puede ser su oportunidad. La empresa K-9 Internacional, dedicada al servicio de seguridad, está contratando personal para laborar en el aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Guanacaste.

Una encargada de la compañía explicó a La Teja que lo más importante es que las personas interesadas tengan todos los documentos al día y cumplan con los requisitos básicos.

“Buscamos personas responsables, con noveno año aprobado, mayores de 18 años y preferiblemente que vivan en Liberia. Si tienen conocimientos de inglés sería un plus, aunque no es obligatorio”, comentó.

Si usted vive en Liberia no pierda la oportunidad de aplicar a los puestos que tiene la empresa K-9. (empleo /empleo)

Feria de empleo

Las contrataciones se realizarán durante una feria de empleo del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Antigua Escuela Santa Ana, ubicada en Liberia.

K-9 Internacional busca oficiales de seguridad para trabajar tanto con aerolíneas como en la parte perimetral del aeropuerto, por lo que se valorará la experiencia previa en el campo.

Requisitos para aplicar

Noveno año aprobado.

Huellas y examen psicológico al día.

Carné de seguridad vigente.

Experiencia en seguridad (deseable).

Currículum completo con: hoja de vida, tres cartas de recomendación o de servicio, copia de la cédula, título de estudio y hoja de delincuencia.

Las personas interesadas pueden asistir directamente a la feria o enviar sus consultas al teléfono 6002-4550.

La empresa destacó que esta es una gran oportunidad para quienes desean trabajar en un entorno seguro, estable y con opciones de crecimiento dentro del campo de la seguridad privada.