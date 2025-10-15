De panadero a ingeniero: la historia de superación de Edwin Chavarría

Edwin Chavarría celebró su título como Ingeniero en Sistemas de Computación tras años de esfuerzo.Foto: Universidad Fidélitas (universidad fidélitas /Universidad Fidélitas)

Desde los hornos y el aroma a pan recién hecho, Edwin Chavarría transformó sus jornadas laborales en una historia de perseverancia y esfuerzo.

LEA MÁS: Destacada empresa busca 50 misceláneos y comodines con contratación inmediata

Mientras trabajaba en los almacenes de panaderías de Walmart, logró financiar su carrera universitaria y criar con amor a sus dos hijos, Jeykel y Jeydan.

LEA MÁS: McDonald’s tendrá su “Ruta de Empleo” de octubre con ferias presenciales en el GAM

Durante seis años, Edwin combinó largas horas de trabajo con noches de estudio, demostrando que los sueños se construyen con disciplina, constancia y la determinación de ofrecer un mejor futuro a su familia.

LEA MÁS: Parque Diversiones tiene muchos puestos de trabajo, acá le contamos

El joven oriundo de Granadilla financió sus estudios mientras cuidaba de sus hijos.Foto: Universidad Fidélitas (Universidad Fidélitas/Universidad Fidélitas)

Cada jornada en la panadería no solo fue una forma de generar ingresos, sino también un recordatorio de que nada se logra sin sacrificio y compromiso.

Hoy, a sus 26 años, este joven oriundo de Granadilla celebra con orgullo su título como Ingeniero en Sistemas de Computación, un logro que refleja su esfuerzo, resiliencia y pasión por superarse día a día.

Su historia compartida por la Universidad Fidélitas inspira a quienes luchan por alcanzar sus metas, recordando que no existen obstáculos insuperables cuando la voluntad y el amor guían cada paso.

Edwin asegura que cada momento de cansancio valió la pena y que la clave está en mantener el enfoque y la motivación, sin rendirse ante las dificultades. Su trayectoria demuestra que el trabajo honesto, la educación y la perseverancia pueden transformar vidas y abrir puertas que parecían lejanas.