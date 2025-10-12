Ofertas de empleo

Parque Diversiones tiene muchos puestos de trabajo, acá le contamos

Parque Diversiones anunció contrataciones para puestos en atención al cliente, boletería, juegos y más

Por Fabiola Montoya Salas
Parque Diversiones
Parque Diversiones tiene variedad de puestos de trabajo. (Parque Diversiones/Cortesía)

Si usted está buscando trabajo, esta puede ser la oportunidad perfecta. Parque Diversiones anunció la apertura de diferentes plazas para la temporada 2025 - 2026, con opciones para quienes disfrutan brindar un excelente servicio al cliente y formar parte de un lugar lleno de magia, diversión y sonrisas.

Entre los puestos disponibles se encuentran: misceláneos, operadores, intérprete escénico temporal, staff de servicio temporal, colaborador de servicios y seguridad, boleteros, ayudantes de puntos de venta, ayudantes de juegos y ayudante de gestor creativo, entre otros.

Acá le contamos los puestos de empleo que tiene Parque Diversiones. (Parque Diversiones/Cortesía)

Por ejemplo, para el puesto de staff de servicio temporal, las funciones incluyen:

  • Asistir en flujos de ingreso, brazaletes y salidas en la entrada principal.
  • Apoyar en eventos y actividades especiales.
  • Atender centros de asistencia, áreas de experiencia y zonas comunes.

Los requisitos mínimos para este trabajo son:

  • Contar con Bachillerato en Educación Media.
  • Tener experiencia en servicio al cliente.

Además, Parque Diversiones destaca que buscan personas proactivas, amables y responsables, que quieran asegurar experiencias positivas y seguras a todos los visitantes.

Si desea aplicar, puede hacerlo antes del 15 de octubre del 2025, enviando su currículum al correo reclutamiento@parquediversiones.com, con el asunto: “Quiero ser Staff de Servicios Temporal”, o bien, por medio de la página oficial jobs.parquediversiones.bizneo.cloud/jobs.

Parque Diversiones es un espacio que, además de ofrecer entretenimiento a miles de familias cada año, genera decenas de empleos en distintas áreas, especialmente durante las temporadas altas.

Recuerde que en la sección de Empleo-Costa Rica podrá encontrar todo lo que necesita para mejorar sus oportunidades laborales. Desde puestos de trabajo disponibles y ferias de empleo hasta consejos prácticos que le servirán para destacar en entrevistas, preparar su currículum y aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente.

Fabiola Montoya Salas

