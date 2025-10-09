Ministerio de Seguridad busca nuevos integrantes para la Reserva de la Fuerza Pública

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de trabajo. (Albert Marín)

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) está en busca de nuevos integrantes para la Reserva de la Fuerza Pública, un programa que permite a ciudadanos costarricenses servir al país y apoyar las labores policiales cuando se les requiera.

LEA MÁS: ¿Falleció un familiar y tiene que trabajar? Aquí le contamos cuáles son sus derechos

Bajo el llamado “¡Únete a la Reserva y defiende tu país!”, la institución invita a hombres y mujeres comprometidos con su comunidad a sumarse a este cuerpo de apoyo, que refuerza las operaciones policiales en momentos clave y en distintas regiones del país.

LEA MÁS: Almacenes El Rey anuncia feria de empleo con más de 300 plazas disponibles en San José

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de empleo del Ministerio de Seguridad Pública. (Captura /captura)

Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos básicos, entre ellos:

Ser costarricense y tener 18 años o más .

y tener . Contar con cédula de identidad vigente .

. Haber completado el tercer ciclo de colegio (EGB) o el Bachillerato en Educación Media .

o el . Poseer licencia de conducir (preferiblemente).

(preferiblemente). No tener antecedentes por delitos dolosos .

. Mostrar buena condición física y moral .

. Someterse a pruebas médicas, físicas y psicológicas requeridas por la ley, incluida una epicrisis médica de la CCSS antes de la prueba física.

LEA MÁS: VMA ofrecerá vacantes este miércoles en Curridabat

Además, quienes sean seleccionados deberán superar un periodo de prueba, durante el cual demostrarán su compromiso y capacidad para desempeñarse en labores de apoyo policial.

El programa busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y fomentar el sentido de servicio entre los ciudadanos, ofreciendo una experiencia de formación y disciplina que puede abrir puertas a futuros procesos dentro del ámbito de la seguridad nacional.

Si desea formar parte de esta iniciativa y servir con orgullo a Costa Rica, puede solicitar más información al correo reserva@msp.go.cr o llamar al 2600-1071.

Tres consejos para aplicar a un puesto de trabajo