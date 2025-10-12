Gran feria de empleo llega a Puerto Jiménez con decenas de plazas disponibles

Feria de empleo promete varios puestos de trabajo. (Procomer /Cortesía)

Si anda buscando trabajo y vive en el sur del país, esta es su oportunidad. Este lunes 13 de octubre se realizará una feria de empleo en Puerto Jiménez, donde varias empresas ofrecerán plazas operativas, administrativas y comerciales.

La feria de empleo inicia a las 10 de la mañana. (empleo /empleo)

La actividad se llevará a cabo en el Salón Parroquial de Puerto Jiménez, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., y contará con la participación de reconocidas empresas turísticas, hoteleras y de servicios, entre ellas Crocodile Bay, Frosard Fishing & Expeditions, Botanik Osa Peninsula, Seguridad Privada, El Remanso, Böëna Wilderness Lodges Lapa Rios Lodge y Bosque del Cabo Rainforest Lodge.

LEA MÁS: Ministerio de Seguridad busca nuevos integrantes para la Reserva de la Fuerza Pública

En la expo-feria habrá oportunidades para puestos fijos y temporales, ideales para quienes buscan empleo durante la temporada alta. Los reclutadores estarán recibiendo currículums de personas con distintos perfiles, desde atención al cliente y limpieza hasta áreas administrativas y de seguridad.

LEA MÁS: ¿Falleció un familiar y tiene que trabajar? Aquí le contamos cuáles son sus derechos

El evento es organizado por Grupo Bretea, una agencia de reclutamiento y outsourcing que promueve la conexión entre empresas y talento local, junto con el apoyo de CATUCOP y la comunidad de Puerto Jiménez.

LEA MÁS: Repuestos La Guaca está contratando personal: vea aquí cómo aplicar a los puestos disponibles

“Queremos que los vecinos del cantón tengan la oportunidad de aplicar a empleos formales sin tener que desplazarse largas distancias. Hay vacantes para todos los perfiles y esperamos una buena participación”, explicó el organizador Marlon Chaves.

Así que si está desempleado o busca un cambio laboral, prepare su currículum, vístase presentable y acérquese este lunes al Salón Parroquial. Recuerde que la cita inicia desde las 10:00 de la mañana y la entrada es gratuita.

Cuatro consejos para aprovechar al máximo una feria de empleo