McDonald’s tendrá su “Ruta de Empleo” de octubre con ferias presenciales en el GAM

McDonald’s lanza su “Ruta de Empleo” en el GAM con jornadas presenciales durante octubre para facilitar el acceso a nuevos empleos. (McDonald’s/Cortesía)

McDonald’s arrancará este mes con su esperada “Ruta de Empleo”, una serie de ferias laborales que se llevarán a cabo del 15 al 23 de octubre en distintos restaurantes del Gran Área Metropolitana (GAM).

Si usted está buscando trabajo o su primer empleo formal, esta es una gran oportunidad para aplicar de manera directa y sin tanto papeleo.

La actividad es organizada por Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en América Latina y el Caribe, con el objetivo de acercar las oportunidades laborales a las comunidades y facilitar el proceso de reclutamiento para quienes desean integrarse a su equipo.

“Con la Ruta de Empleo buscamos brindar una opción accesible y cercana para quienes desean obtener su primer empleo formal o están en búsqueda de nuevas oportunidades. Las personas pueden aclarar dudas y aplicar directamente en los restaurantes”, explicó Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

La empresa ofrece horarios flexibles y beneficios académicos para quienes se unan a su equipo. (McDonald's/Cortesía)

¿Dónde y cuándo será la “Ruta de Empleo”?

Las ferias se realizarán en varios restaurantes ubicados en el GAM. Cada jornada será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y las personas interesadas podrán presentarse con su CV actualizado.

Ruta de Empleo McDonald’s – Semana del 15 de octubre:

Miércoles 15: McDonald’s City Mall

McDonald’s City Mall Jueves 16: McDonald’s Alajuela Centro

Semana del 20 al 23 de octubre:

Lunes 20: McDonald’s Santa Ana

McDonald’s Santa Ana Martes 21: McDonald’s Santo Domingo

McDonald’s Santo Domingo Miércoles 22: McDonald’s Ruta 27

McDonald’s Ruta 27 Jueves 23: McDonald’s Moravia

Entre los puestos disponibles se incluyen colaboradores de restaurante, líderes de experiencia, personal de mantenimiento, encargados de jardines y miembros del equipo de gerencia.

Requisitos para aplicar

Si quiere participar, asegúrese de cumplir con estos puntos:

Tener noveno año aprobado .

. Ser mayor de 18 años .

. Contar con disponibilidad para horarios rotativos .

. Tener actitud positiva y gusto por el servicio al cliente.

Beneficios para quienes logren el puesto

McDonald’s ofrece horarios flexibles, lo que permite a los colaboradores combinar sus estudios con el trabajo. También brinda programas de entrenamiento y desarrollo personal, convenios académicos, médico de empresa, alimentación durante la jornada laboral, asociación solidarista y programas de bienestar.

La empresa también estará contratando personal para reforzar sus equipos durante la temporada de fin de año, ideal para quienes buscan empleos temporales o su primera experiencia laboral.

Así que si usted está buscando trabajo o quiere empezar en una empresa con proyección, esta Ruta de Empleo de McDonald’s puede ser el impulso que necesita para dar el siguiente paso.