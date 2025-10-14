Ofertas de empleo

Destacada empresa busca 50 misceláneos y comodines con contratación inmediata

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de trabajo de Grupo Eulen

Por Fabiola Montoya Salas
Grupo Eulen Costa Rica ofrece 50 empleos para misceláneos y comodines con contratación inmediata.Cortesía. (Cortesía /Cortesía)

Si usted está sin trabajo o quiere un cambio laboral, Grupo Eulen tiene buenas noticias, pues la empresa anunció la apertura de 50 vacantes para misceláneos y comodines, con contratación inmediata en distintas zonas del Gran Área Metropolitana (GAM).

Los puestos están disponibles en San José, Escazú, Moravia, Pavas, Heredia y Alajuela, por lo que hay opciones cercanas para muchas personas que buscan empleo estable y con ingreso inmediato.

De acuerdo con la empresa, se trata de plazas fijas en las que se ofrece estabilidad laboral y oportunidad de crecimiento, especialmente en el área de limpieza y mantenimiento.

Requisitos para aplicar

Si desea participar en el proceso de reclutamiento, debe presentar los siguientes documentos:

  • Currículum actualizado.
  • Copia de la cédula.
  • Certificado de estudios.
  • Hoja de delincuencia al día.
  • Dos cartas de recomendación o cartas de servicio de trabajos anteriores.

Además, si la plaza es para el sector hospitalario, se exigen algunos requisitos adicionales, como:

  • Certificado de manejo de desechos hospitalarios.
  • Carné de vacunas actualizado, que incluya Hepatitis B, Varicela, Tétano, Gripe, Sarampión, Rubéola y Covid-19.

Cómo aplicar

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al WhatsApp 7110-8516 (solo mensajes).

La empresa recomienda que antes de enviar su información revise que todos los documentos estén completos y actualizados, ya que esto agiliza el proceso de selección.

La búsqueda de personal responde al crecimiento de sus operaciones y a la necesidad de reforzar sus equipos en diferentes proyectos, tanto en instalaciones corporativas como hospitalarias.

Así que si usted busca un empleo estable, con ingreso inmediato y posibilidad de crecimiento, Grupo Eulen puede tener el puesto que necesita.

