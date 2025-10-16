Ofertas de empleo

Feria de empleo en San Rafael de Heredia ofrecerá decenas de oportunidades laborales

La Municipalidad de San Rafael de Heredia realizará una feria de empleo con la participación de más de 30 empresas que buscan personal para distintas áreas laborales

Por Fabiola Montoya Salas
Consejos para sacar mayor provecho.
La feria de empleo sera de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ( - /Getty Images)

Si anda buscando trabajo, esta es su oportunidad. La Municipalidad de San Rafael de Heredia realizará una gran feria de empleo este jueves 23 de octubre de 2025, donde participarán reconocidas empresas nacionales e internacionales con decenas de plazas disponibles.

feria de empleo
La feria de empleo será el próximo 23 de octubre. Captura (Municip. de San Rafael /Municip. de San Rafael)

La actividad se llevará a cabo de 9 a.m. a 2 de la tarde en el Domo frente a la Clínica de la CCSS, en el centro de San Rafael de Heredia, y contará con la presencia de empresas de diferentes sectores como hotelería, manufactura, servicios, seguridad, educación y gastronomía.

Entre las compañías confirmadas están Café Britt, BMW Group, Newrest, AR Holdings, Align Technology, Castillo Country Club, Budget, Securitas, Cognizant, Grupo Bretea CR, Grupo Semans, FCI Seguridad, Intercultura Centro de Idiomas, Marketing Design, Bill Gosling Outsourcing y Multivex S.A., entre muchas otras.

En la feria habrá reclutadores que recibirán currículos y brindarán información sobre los perfiles que buscan y los procesos de contratación. Se recomienda llevar currículum impreso y digital, así como fotocopia de cédula.

El evento está abierto para todo público, especialmente para quienes residen en la zona de Heredia y alrededores. Además, muchas de las empresas participantes ofrecen puestos temporales y permanentes, lo que abre la puerta a diversas oportunidades de empleo según el nivel de experiencia.

Así que si está sin trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, aliste su mejor actitud y aproveche esta feria organizada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que busca conectar a las personas con las empresas que más empleo están generando en el país.

Recuerde que en la sección de Empleo-Costa Rica de La Teja, puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, consejos laborales y historias de superación de emprendedores.

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

