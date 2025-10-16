INS abre vacantes temporales en el área de salud: ¡aplique y forme parte del equipo!

Acá le contamos los puestos de trabajo que tiene el INS. (Rafael Pacheco Granados)

¿Está buscando trabajo en el área de salud? El Instituto Nacional de Seguros (INS) abre sus puertas para que profesionales y personal de apoyo se unan a su equipo en puestos temporales, con atractivos beneficios que respaldan el bienestar laboral y emocional.

Entre los cargos disponibles se encuentran médico general, auxiliar de enfermería, recepcionista de pacientes, farmacéutico, asistente de servicios de salud, auxiliar de cocina y farmacéutico. El INS asegura un ambiente de trabajo seguro y organizado, con programas que promueven la salud integral de sus colaboradores.

Entre los beneficios que ofrece el instituto destacan médico de empresa, asociación solidarista, programas de bienestar laboral y emocional, campañas internas de vacunación, jardín infantil para hijos de los empleados y acceso a centros recreativos. Esto convierte la oportunidad en una alternativa ideal para quienes buscan combinar estabilidad con desarrollo profesional en el sector salud.

Si usted o algún conocido quiere aplicar a alguno de los puestos, lo que tiene que hacer es ingresar en el buscador de internet: https://salud.grupoins.com/trabaje-con-nosotros/ (página del INS), donde podrá encontrar todas las vacantes disponibles. Selecciona la de su interés, le da aplicar y rellena el formulario.

El INS tiene varias vacantes en el sector salud. Foto: INS (INS /INS)

La institución invita a todas las personas interesadas a presentar su información profesional y aprovechar esta oportunidad única para formar parte de un equipo comprometido con la atención y cuidado de los asegurados.

Esta convocatoria llega en un momento en que la demanda por personal calificado en el sector salud sigue creciendo, por lo que el INS busca personas motivadas, con vocación de servicio y disponibilidad para integrarse de inmediato.

Recuerde que en la sección de Empleo-Costa Rica puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y muchos consejos laborales.