Forza Cash Logistics tendrá feria de empleo con vacantes para choferes, custodios y cajeros en Heredia

La empresa Forza Cash Logistics, reconocida en el país por ofrecer servicios de transporte y custodia de valores, anunció una feria de empleo virtual y presencial, que se llevará a cabo durante tres días seguidos. La actividad está dirigida a personas que busquen trabajo en áreas como seguridad, transporte, mecánica y logística.

La feria de empleo de Forza Cash Logistics se realizará por tres días consecutivos en Heredia. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Latino muestra cómo ganar 25 dólares en solo 30 minutos de trabajo en Estados Unidos

La feria se realizará los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de octubre, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las oficinas centrales de la compañía, ubicadas 200 metros norte de Jardines del Recuerdo, contiguo al CNRRE, en La Valencia de Heredia.

LEA MÁS: ¿Pasó el examen de admisión del TEC pero no le da para la carrera que eligió? Esto es lo que puede hacer

La feria de empleo será por tres días. Captura (captura /captura)

La idea de la empresa es abrir espacio a nuevos trabajadores que deseen formar parte de una compañía sólida y en constante crecimiento, que brinda estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional dentro del sector de seguridad privada y transporte de valores.

LEA MÁS: Joven demuestra que con disciplina y constancia se puede estudiar, trabajar y dedicar tiempo a la familia

Vacantes disponibles

Forza Cash Logistics está contratando personal para varios puestos en distintas áreas operativas. Las vacantes disponibles son:

Choferes con licencia B2 o B3 , con experiencia comprobada en transporte seguro.

, con experiencia comprobada en transporte seguro. Mecánicos , para labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular.

, para labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular. Cajeros nocturnos , con experiencia en manejo de dinero y arqueo de cajas.

, con experiencia en manejo de dinero y arqueo de cajas. Agentes recolectores y custodios motorizados , encargados del transporte de valores.

y , encargados del transporte de valores. Oficiales de instalaciones, responsables de la seguridad en puntos estratégicos.

La feria de empleo está abierta a personas con experiencia, pero también a quienes tengan interés en incorporarse al sector y cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la compañía.

Documentos que deben llevar

Las personas interesadas en aplicar deberán presentar los siguientes documentos impresos y actualizados:

Curriculum vitae completo.

Copia de la cédula de identidad.

Certificados de estudio.

Hoja de delincuencia vigente.

Dos cartas de recomendación o servicio.

En el caso de las plazas relacionadas con seguridad privada, los candidatos deberán aportar además:

Carné de seguridad privada vigente.

Portación de armas al día.

Aplicación virtual por WhatsApp

Las personas que no puedan asistir de manera presencial también pueden aplicar de forma virtual enviando su currículum por WhatsApp (solo mensajes) al número 8305-2424.