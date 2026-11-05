¿Busca trabajo? 65 empresas ofrecerán empleo este viernes en San José

La feria será este viernes. (cortesía/captura)

La Antigua Aduana será sede de una feria gratuita que también tendrá orientación vocacional, charlas, emprendimientos y música en vivo.

Si usted está buscando trabajo, este viernes 6 de noviembre podría encontrar una oportunidad en una feria que reunirá a cerca de 65 empresas en San José.

Se trata del E-FEST 2026, una actividad que se realizará en la Antigua Aduana, de 9 a. m. a 4 p. m., con entrada gratuita y abierta a todo público.

Durante la jornada, las personas interesadas podrán acercarse a los puestos de las empresas participantes para conocer las vacantes disponibles, informarse sobre los procesos de contratación y explorar diferentes opciones para incorporarse al mercado laboral.

La iniciativa es impulsada por el despacho del diputado Gerald Bogantes Rivera, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

También habrá opciones para estudiar y emprender

La Antigua Aduana será sede de una feria gratuita (Rafael Pacheco Granados)

Pero la actividad no se limitará a las oportunidades laborales. El E-FEST también contará con una feria vocacional en la que participarán instituciones públicas, centros de formación y entidades de acción social.

En esos espacios, los asistentes podrán recibir información sobre carreras, programas académicos, capacitaciones y alternativas para continuar sus estudios.

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Además, se ofrecerán charlas y espacios de orientación con herramientas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, prepararse académicamente o desarrollar un emprendimiento.

La Agencia Nacional de Empleo (ANE) y la plataforma BRETE también formarán parte de la iniciativa, que busca acercar oportunidades de formación y trabajo a la población, especialmente a las personas jóvenes.

Habrá música para cerrar la jornada

Quienes asistan también podrán disfrutar de actividades culturales y musicales.

Como parte del cierre, se presentará la Banda Nacional de San José con el espectáculo Ghibli, inspirado en las reconocidas producciones del estudio japonés de animación.

Asimismo, el cantante costarricense Erick León ofrecerá una presentación musical.

“Queremos invitar a todos los costarricenses a que nos acompañen este viernes. Si están buscando empleo, si quieren estudiar, emprender o simplemente conocer las oportunidades disponibles, las puertas estarán abiertas”, expresó el diputado Gerald Bogantes.

Así que, si usted está interesado en encontrar trabajo, conocer opciones de estudio o impulsar una idea de negocio, puede aprovechar esta actividad gratuita en la Antigua Aduana.