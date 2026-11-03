Feria de empleo: Empresa busca personal para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría

Morpho Travel Experience busca personal para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría. (PeopleImages/Shutterstock)

Si usted está buscando trabajo en el sector de restaurantes y servicios, preste atención a esta oportunidad. La empresa Morpho Travel Experience realizará una feria de empleo presencial en Alajuela para contratar personal que laborará en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

La actividad será el lunes 9 de noviembre en la Casa de la Cultura, ubicada frente al parque central de Alajuela. Las personas interesadas podrán acercarse en dos horarios: de 9 a. m. a 12 mediodía y de 1 p. m. a 3 p. m.

La información fue compartida por la página de Empleabilidad y Capacitación que dio a conocer los puestos disponibles y las condiciones que deben cumplir los candidatos.

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Estos son los puestos disponibles

Morpho Travel Experience busca personas para tres puestos relacionados con la atención en restaurantes y la preparación de alimentos.

Le contamos de los puestos de empleo. Captura (captu/captura)

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Para el cargo de asistente de cocina, se solicita experiencia en la preparación de diferentes platillos, disponibilidad de horarios y carné de manipulador de alimentos al día.

En el caso de un cajero de restaurante, los interesados deben tener experiencia en servicio al cliente, preferiblemente en el sector de alimentos y bebidas (A&B). También necesitan inglés intermedio, disponibilidad de horarios y el carné de manipulación de alimentos vigente.

Por su parte, quienes deseen aplicar al puesto de líder de turno de alimentos y bebidas deben contar con experiencia en manejo de personal, inglés intermedio, disponibilidad de horarios y carné de manipulación de alimentos al día.