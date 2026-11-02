¿Cuánto le toca de aguinaldo en este 2026? Esta calculadora oficial le ayuda a conocer el monto

Guía completa para calcular el aguinaldo en Costa Rica y cómo usar la calculadora de La Nación para obtener el monto exacto. (Canva/Canva)

El pago del aguinaldo 2026 se acerca y miles de trabajadores en Costa Rica pueden conocer desde ahora cuánto dinero les corresponde recibir gracias a una herramienta gratuita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La institución dispone de una calculadora de aguinaldo que permite estimar el monto según los salarios recibidos durante el período correspondiente.

Puede acceder directamente desde el sitio oficial del Ministerio de Trabajo.

¿Cómo se calcula el aguinaldo 2026?

Para calcularlo, debe sumar todos los salarios brutos recibidos entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026 y dividir el resultado entre 12.

En esa suma deben incluirse los pagos ordinarios, las horas extra, las comisiones y otros componentes salariales que correspondan.

Por ejemplo, si una persona recibió un salario bruto de ₡500.000 mensuales durante los 12 meses, su aguinaldo sería de ₡500.000, siempre que no existan otros pagos salariales que deban incluirse, pero si trabajó horas extras, eso sube el monto.

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Quienes trabajaron menos de un año también tienen derecho al pago proporcional, siempre que cumplan los requisitos legales.

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Costa Rica?

Los patronos del sector privado tienen tiempo hasta el 20 de diciembre de 2026 para cancelar el aguinaldo.

Este pago no está sujeto a rebajos por cargas sociales de la CCSS ni por impuesto sobre la renta.

Sin embargo, puede aplicarse una retención cuando existe una orden judicial por pensión alimentaria.

El MTSS también ofrece información sobre este derecho laboral en su sección oficial sobre el aguinaldo.

Revisar el cálculo con anticipación permite identificar posibles diferencias y consultar cualquier duda antes de recibir el depósito.