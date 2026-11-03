Correos de Costa Rica ofrecerá puestos de trabajo en cinco zonas del país: así puede aplicar

Correos de Costa Rica ofrece varios puestos. Captura (captura /captura)

Si usted está buscando trabajo, preste atención porque Correos de Costa Rica realizará una feria de empleo presencial en cinco zonas del país, donde ofrecerá oportunidades para diferentes perfiles laborales.

La actividad será este miércoles 4 de noviembre, de 9 a. m. a 3 p. m., en las sucursales de Santa Cruz, Limón, Pérez Zeledón, Puntarenas y Ciudad Quesada.

La empresa busca personas interesadas en ocupar puestos de chofer B3, mensajero, gestor de ventas y agente vendedor.

Las oportunidades laborales están dirigidas a personas con distintos perfiles, ya que los requisitos cambian dependiendo del puesto al que deseen postularse.

Acá le contamos cómo aplicar. (Correos de Costa Rica/Correos de Costa Rica)

Por esa razón, si usted está interesado en alguna de estas opciones, es importante que revise las condiciones específicas antes de presentar su solicitud.

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¿Cómo puede participar en la feria de empleo?

Correos de Costa Rica habilitó el sitio web correoscr.info/Empleo para que las personas interesadas puedan postularse.

También podrán realizar el proceso mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.

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La feria se desarrollará de manera presencial en las cinco sucursales anunciadas, por lo que quienes deseen participar deben tomar en cuenta cuál de esas localidades les queda más cerca.

Si alguno de los puestos se ajusta a su experiencia y perfil, esta puede ser una oportunidad para presentar su candidatura y optar por una de las vacantes disponibles.