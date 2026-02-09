El “ojo de águila” de Quepos: adulto mayor de 76 años hace importante labor para salvar vidas de monos

Lenin Rosales, un adulto mayor de 71 años y vecino de Quepos, Puntarenas, se ha convertido en un referente del activismo ambiental gracias a su trabajo voluntario en favor de los monos.

“Desde muy joven soy activista ambiental y doy charlas en una universidad a biólogos vía zoom. Mi labor es hacer inspección de puentes aéreos para monos”, nos explicó este héroe anónimo.

Estructuras clave para la conservación

Los puentes aéreos para monos son estructuras diseñadas para permitir el cruce seguro entre árboles y zonas verdes, reduciendo el riesgo de atropellos y electrocuciones.

Lenin Rosales cumple un importante papel en Manuel Antonio. (Lenin Rosales)

Estas estructuras pueden estar hechas de cuerdas, manila o cables, y cumplen un rol esencial al conectar corredores biológicos, fortaleciendo la conservación de la fauna.

Coordinación con el ICE

La labor de Rosales consiste en verificar que estas estructuras estén correctamente instaladas y, cuando detecta fallas, registrar el número del poste y reportarlo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad encargada de su colocación.

“Hay otras fundaciones que cobran 100 dólares (unos 49.575 colones) por hacerlo, pero el ICE los pone gratis”, señaló.

Los monitos son uno de los mayores atractivos de la zona. (Lenin Rosales/Cortesía)

Los puentes aéreos están ubicados estratégicamente. (Lenin Rosales)

Trabajo voluntario y sin fines de lucro

El activista se declara a favor del desarrollo, siempre que sea compatible con la protección ambiental. Por ello, alza la voz ante cualquier acción que no sea sostenible o amigable con la vida silvestre.

Rosales explicó que la muerte de un mono por atropello o electrocución puede implicar consecuencias legales, por lo que su trabajo preventivo resulta clave, aun cuando lo realiza sin fines de lucro.

Lenin Rosales es un adulto mayor de 71 años. (Lenin Rosales)

Protección para varias especies

Su trabajo abarca toda la zona de Quepos, donde recorre extensos trayectos para proteger a especies como el mono tití, el carablanca y el mono congo.

Si usted lo ve caminando y tomando apuntes en esta región, está presenciando una labor silenciosa que fortalece la protección de primates y la vida silvestre.