Esta es la nueva forma en que las empresas eligen a sus empleados

Cada vez más empresas están dejando atrás las entrevistas tradicionales y adoptando la gamificación, una metodología que utiliza juegos y dinámicas para evaluar habilidades clave como la resolución de problemas, trabajo en equipo, gestión del tiempo y comunicación clara.

De esta forma, los reclutadores pueden identificar el talento real mientras los candidatos participan en retos, simulaciones o dinámicas interactivas.

La Teja conversó con Lorna Peraza, embajadora de gamificación en Costa Rica, quien explicó que esta metodología ya se aplica en todo el mundo y que en los últimos años ha comenzado a ganar fuerza en el país.

“En estos tiempos de cambios y agilidad, debemos mejorar los procesos; ya no se puede hacer más de lo mismo. No es solo implementar juegos, es entender qué motiva a las personas y desde ahí gamificar los procesos”, señaló la especialista.

Entrevistas que se convierten en juegos

La gamificación busca humanizar las entrevistas de trabajo, dejando atrás los cuestionarios rígidos y repetitivos.

“Las preguntas de siempre: ¿dónde trabajó?, ¿por qué renunció?, ¿qué hacía en su puesto anterior?, no siempre revelan lo que realmente importa. A través del juego, la persona se relaja, se muestra cómo es y demuestra habilidades de liderazgo o comunicación”, comentó Peraza.

En una entrevista gamificada se aplican retos o juegos adaptados al puesto, por ejemplo:

Desafíos técnicos para programadores o ingenieros.

Dinámicas de liderazgo para mandos medios.

Juegos simples, como un Jenga con preguntas personalizadas.

Esto permite al reclutador observar cómo el candidato escucha, se comunica, tolera la frustración y resuelve problemas.

“Si a alguien lo pongo a jugar 15 minutos con tarjetas que le preguntan sobre sus libros o experiencias, baja la tensión y muestra quién es realmente”, explicó Peraza.

Gamificación para todos los niveles

Esta metodología puede aplicarse en cualquier tipo de puesto, desde técnicos hasta administrativos, y no requiere grandes presupuestos. Las empresas pueden crear o adaptar sus propios juegos, lo que Lorna Peraza llama “juegos camaleón”, por su capacidad de ajustarse a diferentes necesidades de reclutamiento, ventas o liderazgo.

Además, la gamificación no se limita al proceso de selección. También se utiliza para fortalecer equipos, mejorar el ambiente laboral y motivar a los colaboradores.

Gamificación dentro de las empresas

A nivel corporativo, la gamificación se usa para atraer, retener y motivar al talento humano. Según Peraza, estas son las áreas donde genera más impacto:

Inducción de nuevos colaboradores: Convertir la bienvenida en un “viaje” con niveles, logros y recompensas.

Capacitación y desarrollo: Cursos transformados en desafíos con rankings, insignias y misiones.

Evaluación de desempeño: Retroalimentación en tiempo real mediante puntos e insignias, en lugar de informes anuales.

Bienestar y motivación: Retos de lectura, salud o voluntariado donde los empleados compiten y ganan puntos.

“La cultura de la felicidad aumenta las ventas en un 37% y la productividad en un 12%. Además, la rotación baja y los colaboradores se enferman menos”, aseguró la especialista.

Ventajas frente a los métodos tradicionales

Beneficio Nuevas metodologías (Gamificación) Metodologías tradicionales Motivación intrínseca Despierta entusiasmo con dinámicas, logros y recompensas Se basa en salario o miedo a sanciones Compromiso y participación Los colaboradores se sienten parte de una experiencia significativa Participación pasiva, centrada en instrucciones Clima laboral Fomenta confianza, colaboración y sentido de pertenencia Se enfoca solo en resultados, generando estrés Aprendizaje efectivo Permite practicar, equivocarse y mejorar Depende de memorización y capacitación lineal

Prepararse para una entrevista gamificada

Las personas que buscan trabajo deben prepararse para demostrar sus habilidades en entornos más prácticos y dinámicos. Entre las competencias más valoradas están:

Resolución de problemas: practicar juegos de lógica o simuladores.

practicar juegos de lógica o simuladores. Trabajo en equipo: colaborar más que competir.

colaborar más que competir. Gestión del tiempo: acostumbrarse a tomar decisiones con límite.

acostumbrarse a tomar decisiones con límite. Comunicación clara: explicar bien las ideas, incluso durante dinámicas de juego.

“Con estas dinámicas, los reclutadores pueden conocer a la persona real, no solo al candidato preparado. Y eso marca la diferencia”, concluyó Lorna Peraza.

