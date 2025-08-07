Estas son las carreras universitarias con más demanda en el mercado laboral

Este jueves se llevó a cabo Expo U 2025. Foto: Fabiola Montoya (fabiola , Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Si está por elegir una carrera universitaria o quiere cambiar de rumbo profesional, tome nota: algunas profesiones tienen hoy más demanda que nunca en el mercado laboral.

En esta nota le contamos cuáles son esas carreras que le ofrecen mayores oportunidades de empleo, tanto en el sector público como privado, según Pablo Mastroeni, productor de Expo U, realizada este miércoles y jueves 7 de agosto en el Pedregal.

Expo U 2025 reunió estudiantes de todo el país. Foto: Fabiola Montoya (fabiola , Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

“Hemos detectado tendencias adicionales a lo que son las carreras tradicionales como arquitectura, ingeniería, tecnología, ciencias de la salud, bellas artes, educación, gastronomía. La tendencia va en carreras como sostenibilidad ambiental, habilidades para la vida, transformación digital que aborda la ciberseguridad, inteligencia artificial y data. En esas áreas hay mucho desarrollo y hay una tendencia fuerte a nivel nacional e internacional en crecimiento de empresas que buscan especialistas en esa materia”, comentó.

Por eso, si está pensando en su futuro profesional, la clave está en elegir una carrera que no solo le apasione, sino que también tenga alta empleabilidad. Explorar nuevas áreas como sostenibilidad, tecnología o habilidades blandas puede abrirle las puertas a un mercado que cada vez exige más profesionales integrales, capaces de adaptarse a los cambios y necesidades del mundo actual.

Expo U 2025 se llevó a cabo este miércoles 6 y jueves 7 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal, donde se reunieron cientos de estudiantes de todo el país.

Jeremy Bolaños participó en Expo U 2025. (fabiola /Fabiola Montoya)

La Teja estuvo presente y ahí conversamos con Jeremy Bolaños, de 18 años, estudiante del colegio Nueva Generación en San Rafael de Heredia, quien llegó bastante entusiasmado a la feria.

“Estuve viendo varias opciones de carreras. Me gustaría estudiar algo relacionado con alguna ingeniería o con temas que me llamen la atención como física o mecánica”, comentó.

Jeremy nos contó que lo que más le gustó del evento fueron las actividades y la gran variedad de opciones para decidir qué carrera escoger.

“Uno viene con la intención de buscar una universidad, pero cuando llegamos acá, nos lo plantean mejor”, agregó el joven, quien dijo que espera graduarse del cole para ingresar a una universidad privada.