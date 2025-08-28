Famosa pizzería tiene muchos puestos de trabajo disponibles y no se necesita experiencia

Feria de empleo (Fines ilustrativos) (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Ready Pizza abrirá sus puertas este viernes 29 de agosto para realizar una feria de empleo en Pérez Zeledón, con el objetivo de contratar nuevo personal en distintos puestos dentro de la cadena.

La actividad se desarrollará de 10 a. m. a 2 p. m., en el restaurante de Ready Pizza, ubicado al costado sur de los tribunales de Pérez Zeledón.

Entre las plazas disponibles se encuentran cajeros, gerentes, asistentes y pizzeros.

La empresa destacó que no es necesario contar con experiencia previa, ya que se dará capacitación a los nuevos colaboradores. Además, informaron que brindarán facilidades para que los contratados puedan obtener el carnet de manipulación de alimentos, requisito indispensable para el manejo de productos en la cocina.

Recomendaciones para los asistentes:

La compañía aconseja a los interesados llevar el currículum actualizado, así como presentarse proyectando una buena impresión desde la primera entrevista. También se recomienda llegar con tiempo, de preferencia antes de la apertura, para evitar filas largas y tener más opciones de ser atendido.

Los reclutadores tomarán en cuenta la actitud, disposición y compromiso de cada candidato, por lo que se sugiere mostrar interés, puntualidad y respeto durante el proceso.

Con esta feria de empleo, Ready Pizza reafirma su intención de generar más fuentes de trabajo en Pérez Zeledón, y brindar oportunidades a quienes buscan crecer laboralmente en el área de alimentos y servicio al cliente.

Para más información, puede consultar al número de WhatsApp 7078-0622 o a la dirección de correo electrónico: reclutamiento@readypizzacr.com.