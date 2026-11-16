Le contamos de la feria de empleo. (Rawpixel.com/Shutterstock)

Las personas que buscan trabajo y tienen un buen dominio del inglés tendrán una oportunidad de acercarse a una empresa reclutadora durante una feria de empleo que se realizará en Heredia.

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La actividad será el martes 24 de noviembre de 2026, de 9 a. m. a 1 p. m., en la sede regional del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ubicada en San Francisco de Heredia, diagonal al supermercado AM PM y cerca del hospital.

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La feria será el 24 de noviembre. (empleo /captura)

La feria se realizará en el aula 7 del edificio 7 y ofrecerá puestos para agentes bilingües de servicio al cliente y de cobranzas.

¿Cuáles son los requisitos?

Las personas interesadas deberán cumplir con dos requisitos indispensables:

Tener un nivel de inglés B2, equivalente a un dominio del 85% o más.

Presentar la hoja de vida actualizada.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse al teléfono 2210-6060 o escribir al correo jalfaroespinoza@ina.ac.cr.

(Shutterstock)

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.