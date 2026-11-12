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Feria de empleo reunirá a varias empresas en Heredia: conozca cuándo y dónde podrá dejar su currículum

La actividad se realizará este viernes 13 de noviembre en Barva y contará con la participación de empresas de distintos sectores que buscan personal para varios puestos

Por Fabiola Montoya Salas

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Feria de Fidélitas ofrecerá 600 empleos en tecnología el 21 y 22 de abril con participación de empresas del sector digital.
La feria de empleo será este viernes. (Cortesía /Cortesía)

Si usted está buscando trabajo, este viernes tendrá una oportunidad para acercarse a varias empresas en un mismo lugar. Una feria de empleo reunirá a compañías que buscan personal para diferentes puestos en Heredia.

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La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre, de 9 a.m. a 2 p.m., en el Centro Cultural e Innovación, ubicado frente al parque de Barva.

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Grupo Bretea informó a La Teja que las empresas participantes están interesadas en encontrar personas con distintos perfiles, por lo que la convocatoria ofrece opciones para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

feria de empleo
La feria de empleo será este viernes. cortesía (captura /captura)

Estas empresas participarán en la feria

Entre las compañías que estarán presentes se encuentran la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), CSI, K-9, Pierre Cardin, Concorde, Eutenea, Paseco, Renawere, Ferromax, Sodexo y Align, entre otras.

La variedad de empresas permitirá que personas con diferentes experiencias y habilidades se acerquen a conocer las oportunidades disponibles y presenten su currículum.

La feria se llevará a cabo durante cinco horas y los interesados podrán visitar el Centro Cultural e Innovación de Barva para acercarse a las compañías participantes.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.