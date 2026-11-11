Megasuper busca personal para varias áreas en centro de distribución en Heredia

Acá le contamos los puestos disponibles. Captura (empleo/empleo)

Si usted está buscando trabajo en Heredia, esta información le puede interesar: Megasuper anunció nuevas oportunidades laborales para personas interesadas en formar parte de su centro de distribución de frutas, verduras y carnes.

La empresa cuenta con varias vacantes disponibles en diferentes áreas, por lo que quienes estén buscando una oportunidad laboral pueden revisar los puestos y enviar su currículum.

El centro de distribución está ubicado en La Valencia de Heredia, contiguo a las instalaciones de Bimbo.

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¿Cuáles puestos ofrece Megasuper?

De acuerdo con el anuncio de contratación, las vacantes disponibles son:

Carniceros.

Auxiliares de servicio.

Auxiliares de frutas y verduras.

Auxiliares de despacho nocturno.

Auxiliares de panadería.

Auxiliares de bodega.

¿Cómo puede postularse?

Las personas interesadas en alguna de estas oportunidades deben enviar su currículum al correo electrónico empleos@megasuper.com.

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Megasuper también informó que ofrece varios beneficios a sus colaboradores, entre ellos asociación solidarista, bonificaciones, oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral.

Si alguno de estos puestos se ajusta a su experiencia e intereses, puede preparar su currículo y enviarlo al correo empleos@megasuper.com

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.