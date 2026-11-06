¿Busca trabajo en Heredia? Feria reunirá empresas y emprendedores en San Rafael

Le contamos de la feria de empleo. (empleo/empleo)

Las personas que buscan trabajo tendrán una nueva oportunidad para acercarse a distintas empresas durante la Expo Empleo 2026, que se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre en San Rafael de Heredia.

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La actividad, organizada por la Municipalidad de San Rafael, se llevará a cabo en el Domo Municipal, de 10 a. m. a 3 p. m., y reunirá a numerosas empresas participantes que ofrecerán oportunidades para quienes desean incorporarse al mercado laboral.

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Además de la oferta de empleo, la feria contará con la participación de emprendedores locales, quienes tendrán un espacio para mostrar sus productos y dar a conocer sus negocios.

La iniciativa busca conectar el talento de la comunidad con nuevas oportunidades de trabajo y apoyar también el crecimiento de los pequeños negocios del cantón.

Una actividad para toda la familia

La Expo Empleo 2026 también tendrá actividades recreativas para quienes asistan con sus familias. Entre las opciones anunciadas por la Municipalidad se encuentran inflables para el disfrute de los más pequeños.

La actividad será de acceso gratuito, según la información promocional compartida por el gobierno local.

La Municipalidad de San Rafael invita a las personas interesadas en encontrar empleo, conocer emprendimientos y disfrutar de una jornada familiar a acercarse al Domo Municipal.